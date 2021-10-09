北都會規模過大？林鄭：助市區重建降密度　盼港人不因無樓怕生仔

行政長官林鄭月娥日前發表任期內最後一份《施政報告》，當中提及「北部都會區」構思。林鄭表示香港現已進入新局面，直言三、四年前沒有條件提出有關構思，若提出發展新界北部加強深港合作，定會焦頭爛額，被批出賣香港、掏空香港，直到今年國安法實施，才有了推進條件。



開發土地決不會蝕本 睇盤數均覺可投資

對於施政報告中提及，在北部開發五條鐵路，林鄭月娥表示，香港70年代末開始起的鐵路，均是採用鐵路加物業的形式進行；只有部分線路，例如上環到堅尼地城，或高鐵路段等，路面均是市區，才由政府斥資興建。今次五個項目都是在未發展地區興建，沿線土地可以釋放，因此可透過將車廠上蓋土地留予港鐵，用鐵路加物業的融資手法進行興建，毋須動用政府財政。她又以機場管理局過去三年多，透過融資填海650公頃土地，鋪設3800米第三跑道為例，指機管局同樣沒動用過香港財政儲備，市民可以對政府有信心。

提及北部發展的成本，林鄭月娥強調，在香港進行土地開發不會是蝕本生意，直言即使是興建公營房屋都會賺錢，又說集資是香港最擅長的工作，加上本港發債成本低，投資能力強，任何會計師「睇完盤數」都會覺得值得投資。

2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

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北都會發展擬積極收地保育

在保育方面，林鄭月娥表示，今次就北部提出的保育方案，是政府有史以來最積極的保育政策。她指，保育是北部都會區的策略指導性原則，認為香港北區除了有很多魚塘，以及世界級的濕地及濕地公園，絕不會因為發展而破壞生態。

她坦言過去政府的保育方式比較被動，往往是從城規角度劃分保育地帶，但沒有採取主動，到有人破壞才去執法，形容這種做法「沒有贏家」。她指今次政府更加積極，由環境局和漁護署評估生態價值，進行收地，包括私人擁有魚塘，規模達到170公頃。其後當局會和非政府機構及環境組織合作，積極保育發展。

盼未來港人不再因無樓拒生育

另外，被問到「明日大嶼」及發展新界北部合共料能容納350萬至360萬人口，佔全港人口接近一半，會否太多。林鄭解釋，北部發展區容納的250萬人，當中有100萬人本來已是居住在當地，不屬於新增的部分。她又進一步解釋，市區老化嚴重，期望在北區的發展下，市區可以加快重建步伐，取締三無大廈，進行舊樓重建，並讓相關居民遷進新區，透過擴容工作降低市區居住密度。她稱希望未來港人生兒育女的決定，是按個人意願而非考慮有沒有房子。

對於有聲音批判施政報告忽略眼前問題，林鄭指希望市民留意施政報告的附篇，強調政府也有即時性的措施，包括特殊學習需要的學前服務及康復服務，亦將過渡性房屋加碼，從1萬5千個增加至2萬個。