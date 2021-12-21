鍾國斌墮馬昨歸咎新選制　自由黨今發聲明：為優質民主打堅實基礎

選舉落幕，其中一名「墮馬」的現屆議員是自由黨黨魁鍾國斌，選後他將落選歸咎於選舉改制後，紡織及製衣界選民基礎改變，不過他強調遵守遊戲規則。鍾接受傳媒訪問表示，新黨魁將由該黨候任推選，自己將返回公司工作。黨主席張宇人，昨天則指是時候做「腦震盪」，探討未來自由黨的發展，而新選制下，須重新思考功能組別的選民基礎。



自由黨雖在功能組別失去一席，但在重設的選委會界別贏到一席，力保在新議會內佔有4席。該黨今早（21日）發聲明，全力支持對國務院新聞辦公室在選舉後發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，指這場選舉「確實做到五光十色的均衡普及參與，也改變了香港固有『二元對立』的無形壁壘，為長遠發展優質民主打下堅實基礎。」



《白皮書》回顧香港民主發展歷程，提到港英時期並無民主可言，回歸後中央及中共是香港民主的推動者，「一國兩制」為香港民主發展提供了根本保障，未來政改須嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，貫徹落實「愛國者治港」、走符合香港實際情況的民主發展道路。

自由黨：本可2017普選特首 反對派是元兇

自由黨聲明指，《白皮書》是對香港民主發展的重要問題正本清源、撥亂反正，指多年來反中亂港勢力顛倒黑白，炮製種種「民主」謬論，「刻意提出各種違反基本法的無理主張，惡意詆毁中央和特區政府推動民主發展所作的各種努力。」聲明指，如非反對派一再罔顧民意，阻撓循序漸進發展民主，香港本可於2017年實現特首普選、2020年實現立法會全部議員普選，「窒礙香港民主進程的元兇就是反對派本身。」

自由黨支持中央按《憲法》、《基本法》和全國人大常委會有關决定，「發展和完善符合香港實際情况的民主制度」，呼籲社會為普選共同努力，堅信在「一國兩制」、「愛國者治港」制度之下民主發展前景光明。