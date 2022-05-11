移民潮︱陳克勤關注永久離港者享福利　勞福局：不擬改變現安排

近兩年移民潮重現，民建聯議員陳克勤關注，永久離港居民享用公共福利情況。他稱這兩年，香港淨移出人口逾12萬，只計去年第四季，以永久離港為由提取強積金申索已有8,700宗，質疑當中部分人仍然獲發公共福利金和醫療券，以及未有交還公屋單位，要求政府交代有否計劃修改法例或規定，訂明這些人會喪失享用公共福利資格。

勞工及福利局局長羅致光重申，強積金、公共福利金計劃、醫療券、以至公屋分配都各有政策目的、資格要求及運作規範，申領者的私隱受到保護，各政府部門並不掌握申領者有否以永久離港為由提取強積金。



勞福局書面回覆立法會，指公共福利金規定受惠人每年居港不少於60天，便可領取全年津貼；少於60天則只獲發居港期間津貼。社署會與入境事務處每月核對受惠人是否符合居港規定，而疫情期間則有酌情豁免安排。

局方表示，醫療券也規定長者須親自在指定醫療服務提供者使用，既不可轉贈、亦不可兌換現金。至於公屋，租戶須經常持續居住於單位，房委會透過兩年一度的家訪核實租戶居住情況，以及就舉報查核有否違規。如有違規，將按情況採取執法行動。各相關政策局及部門都沒計劃修訂這些福利安排。