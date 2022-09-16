應段崇智邀請見證開學　鄧炳強：當中大飄起國旗　我覺得一切前看

本身是中大舊生的保安局局長鄧炳強，早前出席中大開學日升旗禮，他接受港台訪問時指重返中大校園很感觸，提到2019年二號橋衝突，指當時年輕人為求癱瘓政府，「好似人哋嘅人命都唔理……射箭、掟汽油彈」，自己都不解年輕人「幾時變到咁不守法治、唔顧別人性命」。

鄧炳強說，今次獲校長段崇智邀請，「當睇見我哋國旗喺中大校園飄起時，我都覺得，可能以前一切嘅嘢都係向前看，我好相信中大學生都是善良和很有理想，希望經過呢個事件，大家學識慎思明辨、做返一個愛國愛港、好嘅大學生。」



23條有必要立法：特務非偷拍軍事設施咁簡單

鄧炳強說，自己年輕時，人生最重要階段就在中大度過，至今仍希望在2019中大衝突中，參與者大部分不是中大生。鄧指整場反修例事件，有一萬多人被捕，約3,000人被檢控，當中18歲以下有500多人，卻只有25人經警司警誡後釋放。政府一直希望以警司警誡處理「知錯」的年輕人，但卻有人向這些年青人聲稱可提供法律輔導、協助離港等，令他們拒認錯，錯失警司警誡機會。

他表示，雖然局勢回穩，但運動孕育了本土恐怖主義，至今仍有外部勢力意圖利用香港影響國家，包括利用軟對抗手段，《基本法》23條立法既是憲制責任，亦是必須，但汲取修訂《逃犯條例》的教訓，以防遭抹黑及妖魔化，23條立法必須預早向市民解說清楚。

鄧炳強解釋，《港區國安法》只涵蓋了23條內七罪類中兩個，另外五個罪類例如「竊取國家機密罪」，針對包含特務行為在內的行為，但現時的《官方機密條例》只是處理軍事設施偷拍一類行為：「以往社會好簡單，特務行為可能就是咁，但今時今日特務行為複雜好多，一定要有一個有效法例去面對呢啲事情。」

保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

記者規管留返行業諗：唔係政府想做任何嘢

至於「假新聞法」及記者發牌制，鄧炳強指，前者由民政及青年事務局進行研究，強調有必要規管。不過，鄧說政府無意插手記者規管事宜，「是否需要規管，係由行業朋友自己諗」，但他舉例運動期間有13歲記者、又有人自稱記者「攞著鏡頭影住執法女同事評頭品足」，反問業界須思考「專業性」問題：「如果行業係唔去理，認為個個都做（記者）啦，咁人哋點會尊重你個行業呢？」