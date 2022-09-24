許正宇下周訪菲　趁亞行開會推銷疫後規劃：讓國際金融中心更響

財經事務及庫務局局長許正宇下周一（26日）將到菲律賓馬尼拉，出席亞洲開發銀行第55屆理事會年會，行程一連四天。他發表網誌指，將把握機會與各地區代表分享香港在綠色金融和疫後可持續發展的成績和規劃，「讓香港的財經金融品牌更亮，我們的國際金融中心故事更響」。



許正宇指，菲律賓除了旅遊貿易，也有龐大基建需求，而香港股債等多元的投融資平台及專業服務，加上與內地資本市場多層次的聯通，正能切合當地發展需要。他透露，外祖父母過往於馬尼拉經營小店買賣咖啡豆，自己幼時都會到菲律賓探他們，如今菲律賓是《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）重要成員、「一帶一路」沿線國，今次出訪將與當地官員及企業會晤，為香港金融專業服務尋找及開拓商機。

許正宇離港期間，將由副局長陳浩濂署任局長職務。