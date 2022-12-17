談修例改革中大校政　張宇人稱議員代表全港　籲大學生勿過早議政

身兼中文大學校董的三名立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪，提出私人草案改組中大校董會，張宇人否認是針對「反修例」及校長段崇智，指早在2014年佔中已察覺校董會與中大管理層的互動有變化：「不幸地每況愈下，大家都覺得唔做、唔處理係唔得㗎！」他又指「立法會同事係代表晒全香港」，認為中大受公帑資助，就要接受監察。

張宇人早前亦撰文批評中大生趁畢業禮在場外示威，認為應該將這些人踢出校。他今日（17日）指大學生不應花時間參與政治，又憶述梁振英年代，自己曾遇到要求廢除特首兼任校監的抗議學生，當時他已經勸對方「擺多啲時間喺書本」，做好個人修養：「我去到50歲至從政，都仲有咁多年去參與政治，你驚你第日無咩？」



當我好似你咁嘅年紀，老婆大咗肚，我出邊又要做工，跟住又要讀書，我冇時間理政治。其實好多政治問題，我話你唔洗驚，好似我咁，我去到50歲至從政，都仲有咁多年去參與政治，你驚你第日無咩？其實你依家係咪應該擺多啲時間喺書本，加埋做好啲互相尊重。 張宇人憶當年勸示威中大生

自稱50歲才從政 大學生應擺多啲時間喺書本

張宇人指，自己2008年開始出任中大校董，出席過多次畢業禮都慘不忍睹，以往未《國旗、國歌法》，更會波及國旗國歌，強調若果有訴求，四年的大學生涯任何時間都可表達，毋須選在畢業當天抗議喧嘩。提及中大學生會去年因校方要求獨立註冊而解散，張宇人不反對各書院重新籌組，但強調如何組織及運作，不止要合法，更要合理合情。

2016年中大校董會舉行會議，學生在會場外示威，要求立即檢討特首校監必然制。現場一度混亂，有示威人士跟現場保安發生推撞。（黃永俊攝/資料圖片）

佔中已察覺校政問題 不幸地每況愈下

張宇人目前正推動修例改組中大校董會，擬將中大校董會人數由55人減至34人，當中校內校董由現時27人大減至11人，校外校董則增至23人；校董會主席由特首直接委任。他重申，校內外校董比例1:2在其他大學好普遍，否認改組是意圖令校外人駕馭校政，反指自己即使是校外校董，但其實已出任校董14年，本質上都是「中大人」，而劉國勳及鄧家彪更是中大校友。

至於校長任命門檻，由現時出席校董過半數通過，改為四分三校董支持。張宇人說，以段崇智續任為例，「我哋三個（立法會議員）反對，但通過咗，點解呢？我嘅記憶得10個、8個人喺度支持，50幾人（全體校董）得10個8個支持，3個反對，係咪應該呢件嘢就咁樣通過？對個管治有冇好處？」他反問，現時半數校董是管理層，他們有可能投反對票？「 管理層唔係股東，坐晒喺董事會去表決，呢個就係一個管治問題。」