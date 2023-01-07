孫玉菡新加坡與沈祖堯午膳　晤當地港人籲回港發展︱政壇諸事町

正在新加坡訪問的勞工及福利局局長孫玉菡，與中大前校長沈祖堯會面。沈祖堯2017年提早提任，回歸醫療前線，2020年獲新加坡南洋理工大學任命為高級副校長，亦是該院醫學院院長。

政府發布孫玉菡與沈祖堯的合照，指孫玉菡在行程中與沈午膳，兩人討論到香港招商引資引才的措施。孫玉菡亦先後與南洋理工大學學者、香港商會代表，以及當地港人會面，了解他們的生活狀況，聽取他們對優化人才入境措施的意見，呼籲他們與香港保持聯繫及考慮返港或來港發展業務、專業和事業。



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孫玉菡在新加坡期間，拜會了新加坡人力部長陳詩龍，就招攬人才交換意見，亦談及兩地如何應對老齡化和勞動人口下降的雙重挑戰，並提到港星分別作為大灣區及東南亞門戶的優勢，要提升亞洲對全球人才的吸引力。孫玉菡亦到訪工藝教育學院，了解當地的職前及在職課程；並參觀了一間生命健康科技企業，了解當地為引進具高潛力企業落戶提供的便利措施。

孫玉菡指，香港的一系列吸引人才新措施已於上星期推出並接受申請，線上平台亦已投入運作，以精簡程序加快處理申請，相信新加坡的經驗對香港招攬高質人才及未來優化人力資源推算甚具參考價值。他亦拜會了中國駐新加坡大使孫海燕，明日將轉往菲律賓馬尼拉繼續訪問行程。