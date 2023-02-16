預算案｜何敬康：加博彩稅可帶來59億稅收 稅務學會：研擴稅基

新民黨建議政府上調博彩稅稅率，該黨立法會議員何敬康指加博彩稅，在政府面對龐大赤字下，可為政府每年帶來59億額外稅收，是開源「相當不錯」的方法。



另外，香港稅務學會建議下周公布的財政預算案，向每名合資格市民派發5千元消費券。



何敬康指上調博彩稅可增加59億元額外稅收。（資料圖片/歐嘉樂攝）

何敬康今早（16日）在港台節目中表示，疫情期間政府在防疫抗疫措施和社會支援上，投放很多資金，面對龐大赤字，而根據《基本法》應確保本港收支平衡，故上調博彩稅是可以考慮的方法之一。

何敬康：長期壟斷 馬會忘記提升競爭力

雖然馬會強烈表明反對上調博彩稅，但何敬康指一定會有反對聲音，馬會旗下三個慈善基金合共有逾1000億結餘，相信每年額外支付59億稅款不會有太大影響。他又指，馬會長時間壟斷，忘記提升競爭力，建議考慮引入新產品，包括籃球、一級方程式博彩等；又建議政府引入博彩新競爭，增加稅收。

稅務學會：應研擴大稅基

另外，香港稅務學會會長劉昭華在同一個電台節目中指，本港去年受疫情影響，首3季經濟收縮3.3%，估計今年財政赤字逾千億，雖然跨境商貿逐漸恢復，但地緣政治、通脹等外圍因素，影響經濟回暖步伐，政府需要推行小規模及針對性的逆周期措施。

劉昭華建議豁免合資格市民首次置業印花稅，並提高薪俸稅免稅額等，以改善民生；為聘請海外人才的企業，提供稅務扣減，或為海外來港工作的人士提供租金寬免或補助等，以吸引更多海外人才來港。

劉認為，本港稅制簡單、但稅基狹窄，稅收易受外圍因素變化而波動，建議政府繼續探討擴大稅基，包括引入新稅種或徵費。