立法會報告：消費券提振經濟作用料理想　引IMF倡全面改革稅基

立法會發表2023至24年度《財政預算案》第1期研究簡報，指2019年4月至2023年3月的短短4年，政府財政儲備已減少3,536億元，減幅達30%，引述意見憂慮本港公共財政的的長遠承擔能力。



此外，研究簡報指本港庫房非常依賴賣地收入和印花稅等，稅基狹窄且波動，引述國際貨幣基金組織（IMF）建議要進行「全面稅制改革」。



立法會發表《財政預算案》研究簡報。（資料圖片）

引用IMF研究 指要為下一次危機重建財政緩衝

立法會《財政預算案》研究簡報指，政府動用龐大資源應對新冠疫情，庫房在4年內消耗3,536億元，跌幅達30%。若非發行債券和回撥房屋儲備金結餘，財政儲備流失總額更可高達5,649億元或48%。

報告指現時的財政儲備僅足以應付12個月政府開支，是27年以來最低水平，遠低於1997至98年度的28.2個月高峰。財政司司長陳茂波認為目前水平穩健，只是因投放「過多放會資源」而削弱經濟效率，但簡報引述IMF研究指，疫情過後各地政府需要重建財政緩衝空間，以為下一次危機作準備。

對於近期有聲音提出，政府可以增加發債。簡報指香港總體負債僅4%，是發達地區之中最低，而35個先進經濟體之中，亦只有香港、新加坡、盧森堡和挪威沒有政府淨債務。雖然香港政府財政雄厚，簡報亦引述意見指，香港切勿重蹈西方經濟體負債纍纍的舊路。

現時的財政儲備僅足以應付12個月政府開支。（資料圖片）

稅基狹窄且波動 多次檢討但無重大改動

香港稅收主要是幾個方面，但賣地收入和印花稅等都是非波動和「順周期」的收入，導致稅基狹窄且波動。簡報稱雖然政府不時檢討稅基狹窄的問題，但至今尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信這是基於審慎原則，不想動搖香港「低稅率、簡單而具競爭力的稅制」這座備受讚譽的基石。

不過，面對持續財政赤字，簡報亦引用IMF建議，提出要進行「全面稅制改革」，以擴闊稅基和重建財政緩衝空間。

至於消費券，2021年第一輪提振經濟作用較強，2022年第二輪受到第五波疫情影響，有嚴格社區距離限制，令提振經濟作用較弱，同期整體消費市場僅微入0.8%。隨着社交距離措施撤銷，簡報預計2023年消費券提振經濟作用會較理想。