專訪李慧琼｜晉身全國最高權力機構　人大有專用配置全天候學習

新任全國人大常委李慧琼剛在北京參與第二次常委會議，首度參與法案審議和通過。曾經是本港三料議員、現時仍是立法會和區議員，究竟國家議會與本地議會有何分別？作為全國最高權力機構一員的李慧琼，接受《香港01》訪問，談人大常委工作時，公開了一項人大的專用配置。



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最新一次人大常委會會議於4月24至26日在北京召開，會議審議通過《反間諜法》、《青藏高原生態保護法》及《全國人大常委會組成人員守則修訂草案》，也二審了《無障礙環境建設法》和聽取兩份政府工作報告。作為人大常委新丁、也是唯一港人代表，李慧琼有就《反間諜法》、《青藏高原生態保護法》及《無障礙環境建設法》及涉及僑務工作的政府報告作出發言。

有專屬平板電腦處理人大事務

作為本港其中一名資深議員、更曾身兼行政、立法和區議會議員的三料議員，如今登上國家最高全力機構，李慧琼在訪問中，雀躍地向記者展示每位人大均獲配置的專用平板電腦。她坦言現時經常利用此專屬平板電腦登入全國人大網絡學院，學習人大運作、國家最新政策等相關資料。

她坦言，目前仍在學習階段，又指如今盡量每天必定收看央視的新聞聯播，以更了解國情。人大常委又有一本小書詳列憲法、會議守則、國務院組織法和監察法等資料。

而這部平板電腦不單是她的「隨身老師」，讓她能分秒必爭地學習做好人大的工作。她指，現時人大代表的提案均只能透過網上提交，不再接受書面提案，這部平板電腦也成為好幫手。

內地法案審議至少要三審

至於國家議會與特區議會的異同？她坦言本來不應相提並論，畢竟人大是國家最高權力機關，但若真要作出類比，她指本港立法會審議法例要經過三讀程序，國家的立法也一般至少要經過三審，若未能達致共識，審議次數便相應增加。

有備而來的她，主動指出《物權法》正是經過8審才正式通過，確立中國特色社會主義的物權法例。又例如《民法典》於2016年提交人大常委會，至2020年歷時4年才正式通過立法，在不同審議階段，也作出諮詢，以一審的一個月諮詢期為例，收到逾6萬個修改建議。她指，香港的立法過程也類似，法例草案要先經諮詢再審議通過。

會議日程安排上，人大常委的會議場在人民大會堂南門。以今次會議為例，首天會議早上舉行全體大會，委員會收到將要審議的法案等的扼要說明，下午即開始進行分組討論，翌日全日繼續分組討論。她被安排在第五組，與基本法委員會副主任珠姐（譚惠珠）同組，她慶幸有前輩從旁指點。她強調，常委均會就審議的內容作出實質修訂，最終通過的也是經修訂的版本。

絕對不是完封不動地通過（法案或報告），是人民民主的體現。 全國人大常委李慧琼

她細數在全國兩會期間，中央政府、最高人民檢察院和最高人民法院等提交的報告，也屢被人大常委會就內容作出修訂，其中政府工作報告有79處修訂、政府財政報告有24處修訂、最高人民法院報告有38項修訂、最高檢報告也有22處修訂。

至於會議的進行，李慧琼指香港議會的辯論是公開，人大常委則是閉門討論，坦言列席者均可暢所欲言，但委員「不會拉布」，一般發言時間為20分鐘。她又指，人大常委要發言時也不如本港議員要按掣示意要求發言。

人大秘書處極速提供會議紀錄

不過，人大常委會議的效率叫她讚嘆。因為在會議結束前或結束後約半小時，秘書處人員已能把常委發言逐字紀錄稿，交予委員確認內容無誤，一、兩天後便能提供全體委員的完整發言紀錄，方便不同組別的常委們能一目了然，了解其他委員的意見。

反觀，本港立法會早前便鬧出會議記錄變成不具名的紀要，主席梁君彥更曾指此舉較方便快捷，否則要等4個月才能提供完整會議紀錄。

經常收到內地法院來信

另外，她指人大除了要監督政府，同時也要監督法院和最高檢，香港則奉行司法獨立，立法會對法院並無監督關係。她笑言：「因此，（內地）法院好重視人大的意見，更 不時會收到內地法院的信件，若在香港收法院信便可能是大件事。」她指，法院的來信主要為讓人大代表更懂得國家的法律，還會製作小辭典方便他們了解內地法律用辭。

全國人大轄下有十個專門委員會，分別是監察和司法委員會、財政經濟委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、教育科學文化衛生委員會、憲法和法律委員會、民族委員會、華僑委員會、外事委員會、社會建設委員會。

期望港府效法內地定期向議會交工作進度報告

李慧琼認為專門委員會與本港立法會的事務委員會類近，國務院轄下的各部長會定期到專委會作報告及聽取意見，也要向人大常委會作報告。她又指，國家的不同部門有很多高質素報告或進度報提交人大，反觀本港除每年的施政報告和預算案外，鮮有就政策進展向議會提交進度報告，認為這方面值得香港借鏡。

她指，專委會成員均有各自的專業背景，他們未必是人大常委，但也可列席人大常委會會議，也有發言權。

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今屆人大常委有175人，人數與上屆相同，但新人比例高達74.9%，人大轄下的十個專委會，新人比例也達69.5%。李慧琼指反映國家期望給予新人機會，人大委員長趙樂際多番要求人大要多做調查研究、及加強與群眾的廣泛聯繫。

至於她將有何調研大計？身兼民建聯主席的她指，民建聯過去一直十分注重調查研究工作，也有很多不同的政策倡議。

絕不是拍吓個腦便提倡議，會聽取不同意見、與持份者了解意向 全國人大常委李慧琼

她期望日後的調研工作會與民建聯的調研工作結合，希望能細化做好調研。

內地《反間諜法》可成23條立法借鑑？

至於首次參與人大常委會法例審議工作便通過了《反間諜法》的修訂，港府現時正就《基本法》23條立法，當中是否有可供港府借鑑？

大家都知道間諜無處不在，如水銀瀉地，如何防範防患，香港要自行思考 全國人大常委李慧琼

不過，她相信均是來自警隊的特首李家超和保安局局長鄧炳強是專家，相信23條立法一定可以配合香港的實際情況，她不宜越俎代疱，但強調世界格局變得越加複雜，香港又是高度開放的城市，當中複雜性不能低估。

要加強對年輕人對反間諜的宣傳教育

根據她在人大常委會會議上有關《反間諜法》的發言，她指《反間諜法》中第十三條提到「各級人民政府和有關部門應當組織開展反間諜安全防範宣傳教育，將反間諜安全防範知識納入教育、培訓、普法宣傳內容，增強全民反間諜安全防範意識和國家安全素養。」建議國家有關部門可考慮加強各省市地區政府對中小學教育進行反間諜的宣傳活動？這對於增強社會的反間諜意識相信是非常有幫助的。

她續指，多年來，特別是青年一代，很多時候他們未必能辨別什麼是間諜活動，有機會被誤導，誘使參與其中。甚至有些「教育文化機構」，打著教育交流的旗幟進行間諜活動。因此，在全社會加強宣傳教育活動，對於防患於未然非常重要。

期望能說好人大故事

最後，她表示作為人大常委是光榮也有責任，要說好人大故事、香港故事。她透露，當上人大常委後，至今已辦了25場人大工作講解會，期望讓更多人了解人大的運作。她曾應歐盟邀請作講解，雖然她不肯透露雙方旳交流內容，但形容會面氣氛良好、正面，指十多國與會代表相當關注內地情況。