專訪李慧琼｜人大常委職務與本港公職、黨務如何取捨？

作為最年輕的全國人大常委，李慧琼在本港同時是最大政黨民建聯主席、區議會和立法會雙料議員兼立法會內會主席，公職繁重，隨著政府短期內公布地方行政檢討，預期區議會地區直選議席會大幅削減，自1999年已成為區議員的她，會否借機放棄爭取連任區議員，讓新人「上位」？



曾公開指區議會的工作相對較易放低的李慧琼，接受《香港01》專訪時，未再說明意向，只表示若人大常委的工作與本港公職「撞期」，會以國家議會即人大常委的工作為優先。



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其實，自從她去年底轉跑道由全國政協轉而參選港區人大，成功當選後，已有消息指她會接替卸任人大常委職務的譚耀宗，最終她成功成為175名人大常委之一，她應否卸下部分本地公職，一直是政圈的談論話題。 一度有傳她或放棄區議員職務，畢竟重要性相對較低，且讓年輕一代接受選戰洗禮，她3月中亦曾公開指區議員工作較易放低，但她當時也強調亦要與市民保持聯繫，有助反映社會意見。此外，亦有傳言認為她或會放下民建聯黨主席之位。

不過，有意見指李慧琼參選人大和角逐人大常委一職時，中央已知她在本地的公職數量與份量，相信中央有信心她能同時兼顧各方工作，故不認為她必須要在人大常委與其他職務之間作取捨。

承諾對任何職務均全力以赴

政府將於短期內公布區議會改革方案詳情，會否造就契機讓她放下區議會職務？她只回應稱，民建聯黨務與區議會選舉的未來部署仍有待商討，她認為不同崗位有不同分工，承諾：「若續任，必定全力以赴。」

當再被問及區議會改革，預計直選議席會大幅削減，何不順勢放棄區議員工作，同時讓黨內新人接棒？她回應稱，服務社會不是只透過直選議席。

大家太慣性把直選等同民主體現，民主有很多不同方式去體現。過去主要透過直選（晉身區議會），令議會相對同質化。 全國人大常委、民建聯議員李慧琼

她坦言，以自己逾二十年旳區議會經驗，認為不同專業也可以有渠道發揮作用， 又指香港已進入新階段，區議會改革有助進一步推動良政善治，拓濶多元渠道的政治參與，讓有不同背景人士多參與地區治理，區議會作為地區管理諮詢機構，有更多不同意見，更能發揮作用。

雖然，她不肯明言會否卸下部分公職，但立法會除非是休會期間，否則逢周三、周四的立法會大會，出席會議是議員職責，加上她是內會主席，必要時要「頂更」代替主席梁君彥主持大會會議、也要主持周五內會會議、內會主席每周又要與政務司司長會面，保持行政立法機關的有效溝通、還有議會的事務委員會會議、加上區議會會議和民建聯黨務，她每天的日程排得滿滿。

若本地的議會工作或黨務與每逢雙數月份召開的全國人大常委會撞期時，她會如何取捨？

對此，李慧琼毫不猶疑地回應稱：「以國家議會優先。」她指人大常委會會議會期長短，視乎議程而定，以本月的會議為例是兩天半，必要時她會向立法會或區議會請假，但若果本地議會有重要議程要表決，她會視乎情況再作安排。她亦曾表示議會的工作，會與身兼內會副主席的港區人大代表馬逢國積極協調。