福島核廢水｜民建聯、工聯會要求港府跟隨國家　全面禁日水產進口

日本當局今日（24日）中午起把福島核污水排放入太平洋。民建聯和工聯會要求特區政府，跟隨國家海關總署做法，全面禁止日本水產品進口。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

民建聯表示，充分認同海關總署的決定，促請特區政府與國家保持相對一致的食品入口要求，按國家的做法及實際情況，調整進口禁令，避免香港成為國家食安的風險點。民建聯譴責日本政府堅持與國際為敵，單方面亂排核廢水，要求日方立即停止不負責任的行為。

工聯會也批評日本當局開始將福島第一核電站含有放射性物質的核污染水排放至太平洋，完全無視國內外的反對聲音，一意孤行，將嚴重破壞海洋生態環境，影響人類的健康安全。工聯會對此表示憤慨和強烈反對，督促日本政府立即停止這種違反科學和極端不負責任的行為。

工聯會要求特區政府，即時全面禁止日本水產品進口，以向日本加強對日方施壓。工聯會對日本排放核污水，表示憤慨和強烈反對，指日方做法違反科學，極端不負責任，應立即停止。