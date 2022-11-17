「逆向隔離」無期　議員憂阻礙河套區創科園進度　倡先交還發展

香港在實行入境「0+3」之後，對內防疫措施逐步放寬，但部份市民期待的與內地通關未有重大消息。特首李家超早前接受傳媒訪問時，亦提到與內地「逆向隔離」無新進展。



有立法會議員表示，現時在鄰接內地的河套區，早已撥出地方用作「逆向隔離」，而河套區原訂於2024年起陸續落成多幢樓宇，供科創園之用，擔心若「逆向隔離」遙遙無期而「hold住」地皮，會影響科創園進度。



▼2021年1月河套航拍▼



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9月一度指與內地商討細節 後來無進展

李家超早前接受《經濟日報》專訪時指，與內地商討「逆向隔離」未有新進展，本港先要做好「閉環式示範」，以爭取內地同意。

9月1日，港府一度高調表示，與內地提出「逆向隔離」措施，得到專家支持，並設立專班商議細節，然而其後沒有下文。上星期內地宣布入境檢疫由「7+3」改為「5+3」，亦將入境者陽性判定標準放寬為Ct值低於35，即與香港相同，但仍然沒有任何「逆向隔離」的消息。有指用作檢疫的隔離中心，工作人員安排有難度，因為工作人員亦需要一段時間「隔離工作」，無法與社區和家人接觸。

田北辰：可能增加內地風險 商議有難度

10月有外判公司招聘衛生防疫員，指有可能需要閉環式管理，引起外界猜想「逆向隔離」用的方艙醫院快將啟用。惟政府在11月9日澄清並無外聘員工計劃，現時仍在與深圳磋商的階段。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解內地方面對逆向隔離確實不太積極，「有人有心，就有人無意，似係有一方（港府）一廂情願多啲」，始終內地有很多事情要配合，如成事要派人來港之餘，檢測和閉環安排亦要完全相信港府。「當一個合作安排，係其中一邊對另外一邊帶來額外風險，咁梗係難傾啦。」

地皮原預計2024年落成首批8幢大樓

對於「疫向隔離」遙遙無期，有議員注意到用作隔離設施的河套區用地，原訂於2024年起分批建成大樓，交予港深創新及科技園，擔心無法趕及計劃。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，河套區港深創新及科技園原預計在2024年起分批落成，首批8幢大樓，地皮目前為方艙醫院，預備用作「逆向隔離」。現時「逆向隔離」未有進一步消息，他建議可先歸還設備給內地，清空地皮並按進度動工，以追上2024年落成的計劃。如果未來「逆向隔離」落實，陳恒鑌建議可使用現有的隔離設施，例如啟德隔離設施等。

▼2022年3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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陳恒鑌倡先交還設備動工 以追上創科園進度

李家超在周二（15日）行政會議前見記者，亦表示本港現時已經無集中隔離。換言之，第五波疫情嚴峻下設立的不少設施，相信有不少空間可用。

對於外界最關注的人手問題，目前動物從香港過境到內地亦需要「前置檢疫」，即在港隔離檢疫，確定安全後才放行過關。陳恒鑌曾向負責該項工作的中國檢驗查詢，對方表示可應付人員北上的「逆向隔離」檢測安排。