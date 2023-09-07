「主禮文化」新共識下　民建聯明籌款晚宴「星光略暗淡」？

地區民政專員盛大餞別宴招來外界狠批本港「主禮文化」，特首李家超指社會經常舉辦主禮活動的一些習慣，是否應該與時並進？各司局長近日收接獲通知要求做好分工，互相配合出席活動，令原獲「豁免」、明天（8日）舉行的民建聯籌晚宴受波及，政府最高層空群而出撐場的畫面將不復見「星光略顯暗淡」。



不過，民建聯畢竟是本港第一大政黨，故出席官員仍屬最高規格，包括特首李家超、政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波，加三名職責或與民建聯有淵源的局長出席，包括政制及內地事務局局長、民政及青年事務局局長麥美娟、和出身民建聯的財經事務及庫務局局長許正宇。中聯辦主任鄭雁雄也會出席。



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正如特首李家超之前回應餞別宴一事時稱，政府官員，包括他自己，平日都會獲邀出席不同規模和形式的活動，主辦團體都是為香港建設出心出力，官員出席這些活動，是政府對社會各界表達支持，跟不同界別保持聯繫的其中一個方法，過往有不少活動的主辦單位會同時邀請多位司局長和同事一同出席，參加活動或作主禮嘉賓。他關注的是有時會出現多位司局長同時出席同一個主禮的情況，他期望就此建立新共識。

所以我希望藉此機會建立新的共識，以後的主禮活動，希望籌辦組織不要着眼於多少位司長或局長出席的數目，只要有政府官員出席，就代表政府的支持。我跟司局長在政府內部會有分工，政府團隊會互補和互相配合出席這些活動。 行政長官李家超

兩日內三活動 憂有觀感問題

據悉，政府內部原認為基於早前其他政黨黨慶，政府最高層幾乎全員參與，加上民建聯籌款晚宴的邀請，早於餞別宴風波爆出前已發出，理應如其他政黨般「一視同仁」對待。不過，由於今日和明日，分別有兩家傳媒的創刊周年紀念和民建聯籌款晚宴，三個活動均是向政府高層廣發邀請，令當局不得不再思考，始終特首表明要建立「新共識」，言猶在耳，短時間內即有政黨、傳媒獲「豁免」，實在說不過去；加上三個活動舉行時間極度接近，必須要考慮公眾觀感問題，故決定要作分工。

至於新共識下，是否每次只限最多3名問責局長赴會，消息則指並非一成不變，部分活動如七一慶回歸、十一國慶等，則盡量要多官員參加。

2018年民建聯籌款晚會上，全國政協常委、世茂房地產主席許榮茂（左三）以1000萬元投得饒宗頤墨寶「量寬福厚」。2014年，許榮茂以1380萬元投得時任中聯辦主任張曉明的說法「駿程萬里」。（資料圖片）

而李家超率領陳國基和陳茂波出席，已反映政府的高度重視；至於三名局長與會的局長，曾國衞和麥美娟的職責與政黨密不可分，許正宇因與民建聯的淵源出席。

民建聯過去每兩年舉辦籌款晚會，受疫情影響，對上一次已是2018年舉行。今年在會展延開約80席，賣枱分四級制，每枱12人，由8萬8千元至最貴38萬元不等，全數酒席己已悉數售出。

但無論如何，今次出席官員規模，將不及3月經民聯十周年晚宴或8月的新民黨黨慶，當時特首及所有在港的司局長們皆有出席。

陳克勤：籌款晚宴有異於聯誼活動

民建聯副主席陳克勤指，晚宴目的是籌款，以支持社會服務，會邀請官員、支持者和贊助者等出席，有異於普通聯誼活動。他強調，一直有舉行籌款晚宴，且得到社會和不同人士的認可，民建聯經費大部分來自籌款，故籌款晚宴對民建聯屬較重要活動，期望晚宴能順利舉行，有助該黨開展地區服務，惠及全港市民。

陳克勤又表示，有就晚宴與政府詳細溝通，已邀請特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄及部分官員出席。他說，有些問責官員本來是民建聯黨員，即使他們加入政府問責團隊，但會以民建聯黨員的身份出席晚宴。

問責司局長當中，除許正宇出身民建聯外，律政司副司長張國鈞也曾是民建聯成員，但他在加入政府前宣布退黨。副局長當中，來自民建聯的則有商務及經濟發展局的陳百里和政制及內地事務局的胡健文。