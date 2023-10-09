寒露天氣乾燥 慎防受風寒燥邪侵襲 中醫推介3款寒露保健食療

俗語有云：「寒露寒露，遍地冷露」。寒露是秋季的第五個節氣，意思是氣溫比白露時更低，地上的露水將會凝結成霜。此時南方天氣變冷，雨水減少，氣爽乾燥。而「肺為嬌臟」，是人體接觸外來空氣的第一道防線，容易受到風、寒、燥邪侵襲，所以秋天多發上呼吸道疾病、皮膚病、便秘等病，寒露時節特別注重「養肺」。

撰文：博愛醫院林夢納中醫師



防寒保暖 泡腳養生

古時有「白露身不露，寒露腳不露」的諺語，意指寒露後天氣轉為寒冷，尤其注意腿部的保暖。除了添加外套、穿著長褲或長裙外，建議常用溫水泡腳，每次浸泡十至十五分鐘。體質虛寒人士，如手腳冰冷、惡寒怕風、進食生冷物後容易腹痛、腹瀉等，可以用艾草或生薑煲水泡腳，加強溫經通絡之效。若為陰虛有火之人，如口乾、口腔潰瘍、心情煩躁、失眠夢多等，可用溫海鹽水泡腳，有助虛火潛降。

秋季抑鬱，適宜郊遊

寒露後，晝短夜長，日照漸減，秋風蕭瑟，人們容易情緒鬱悶、低落。中醫認為「悲則氣消」，過度悲傷可使肺氣鬱閉，繼而耗傷肺氣，出現氣短、咳喘、倦怠乏力等症。因此，可以多做輕度至中等強度的運動，例如散步、慢跑、遠足登高等，既能鍛鍊體魄，又有助祛除秋乏。

白色食物：潤肺養胃

飲食方面，肺「主白」、「喜潤惡燥」，所以平時可多吃白色、養陰潤肺的食物，如粳米、淮山、百合、白木耳、蓮藕、雪梨、白芝麻等。當中粳米和淮山可養胃補氣，多吃能加強補肺氣、潤肺陰之力。但如果體質虛寒的人士則可配伍生薑或陳皮。此外，建議少吃辛辣、煎炸之物，避免燥熱傷陰。

中醫推介3款寒露保健食療（2-3人份）

（筆者推介全素食療，美味之外，更能減輕脾胃負擔，提高健脾益氣、養陰潤肺之效）

1. 百合蓮子淮山小米粥

材料：鮮百合30克、蓮子15克、鮮淮山30克、枸杞子15克、小米100克。

做法：

1. 小米洗淨浸泡30分鐘

2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出，洗淨

3. 蓮子洗淨浸泡20分鐘

4. 鮮淮山洗淨去皮，切片

5. 鍋裡倒入適量清水，大火燒開後倒入小米，並用勺子快速攪拌，防止粘鍋

6. 熬煮5分鐘後放入蓮子、淮山，轉中小火繼續熬煮30分鐘

7. 起鍋前10分鐘放入百合、枸杞子

2. 五指毛桃海底椰雪梨湯

材料：五指毛桃45克、海底椰片30克、雪梨2個、南北杏30克、陳皮2片、腰果20克、鹽適量

做法：

1. 洗淨所有材料，五指毛桃切段，浸泡1小時

2. 腰果、南杏仁、北杏仁浸泡20分鐘

3. 陳皮不用刮囊

4. 雪梨切塊，去芯

5. 加水，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，完成後加少許鹽調味

3. 蘋果蓮子白木耳湯

材料：蘋果2個、蓮子30克、白木耳30克、芡實30克、蜜棗2粒

做法：

1. 洗淨所有材料，白木耳浸泡2-3小時，浸軟身後剪去黃蒂頭，剪碎

2. 蓮子和芡實浸泡20分鐘

3. 蘋果切塊，去芯

4.加水，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，完成後加少許鹽調味