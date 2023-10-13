秋季突然出現炎熱天氣 中醫教你11招秋季保養 調節飲食及生活習慣

「秋老虎」又來了！是在民間，通常用來形容秋季中出現的高溫天氣，尤其是在秋季的後期，出現了類似夏天的炎熱天氣。這種天氣現象有時候會讓人感到驚訝，因為秋季通常是涼爽和清涼的季節，但有時候在秋天仍然會出現炎熱的天氣，就像夏天的延續一樣。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



「秋老虎」形容這種天氣現象，尤其是在中國和一些亞洲國家，秋季的初期可能會有涼爽的氣溫，但隨著季節的過渡，有時候會出現一段時間的炎熱天氣，這就像是一隻「老虎」（即炎熱的夏季）突然回來，出現在秋天，所以被形容為「秋老虎」。

秋老虎出現宜調節飲食及生活習慣 中醫教你11招秋季保養

在中醫認為，這種天氣變化可能會影響人們的身體健康，特別是容易引起一些暑熱相關的不適，如中暑或熱感冒等。因此，在秋老虎天氣出現時，人們可能需要特別注意保護自己免受炎熱的影響，並適當調整飲食和生活習慣以應對這種氣候變化。

當秋老虎來襲，天氣忽然熱得像火爐一樣時，你可以採取一些輕鬆的養生和保健措施，來應對這種情況：

1. 多喝水：保持充足的水分攝入非常重要。炎熱的天氣容易使人出汗，導致脫水，所以記得多喝水，遠離汽水飲料和高糖飲品。

2. 避免暴曬：如果必須外出，記得擦上適當的防曬霜，戴帽子，戴太陽眼鏡，以減少曬傷的風險。

3. 調整飲食：選擇清涼的食物，如水果、蔬菜、沙拉和冷湯，減少油膩和辛辣食物的攝入。這有助於保持體溫和消化。

4. 適當運動：選擇清晨或傍晚時段進行輕度運動，避免在炎熱的中午時分運動，以免中暑。

5. 室內避暑：在最熱的時候，儘量待在陰涼的室內，使用風扇或冷氣調節室溫。

秋老虎6大飲食建議

在秋老虎這個時期，由於天氣依然炎熱，進食食物建議：

1. 多吃水果：水果中含有大量水分，可以幫助保持身體水分平衡。某些水果，如西瓜、葡萄、哈密瓜和草莓，具有清涼解渴的特性，是炎熱天氣的理想選擇。

2. 食用蔬菜：蔬菜是營養豐富的食物，可以提供各種維生素和礦物質，有助於維持健康。葉菜類蔬菜如生菜、菠菜和青菜等清涼且營養豐富。

3. 清涼湯品：湯是夏秋季節的好選擇。清涼的湯品，如涼拌黃瓜、番茄冷湯或涼拌粉皮，可以提供清涼感覺，同時補充水分。

4. 海鮮：一些海鮮類食品，如魚、蝦和蟹，富含優質蛋白質，可以提供能量，同時也是健康飲食的一部分。

5. 粗糙食物：糙米、全麥面包和全穀物等粗糙食物含有較多的纖維，有助於維持腸道健康，同時有助於控制體重。

6. 草本茶和涼茶：一些草本茶，如菊花茶、薄荷茶和玫瑰花茶，具有清涼解暑的特性，可以在炎熱天氣中享用。

兩款湯水緩解炎熱、保健身體

湯水建議，使用清解性味的蔬菜和水果，有助於保健身體並緩解炎熱：

清涼翠衣湯

功效：解熱潤燥

材料：西瓜連皮500克、荷葉20克、燈心草20克、生薏仁30克、竹葉芯15克、蜜棗5粒、瘦肉500克

雙竹蓮藕湯

功效：能清熱養陰

材料：蓮藕500克、淡竹葉10克、海竹頭30克、龍百合30克、麥門冬20克、綠豆10克、陳皮1塊、無花果3枚、瘦肉500克

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》