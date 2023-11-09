教協解散｜公佈均分餘款安排　每名會員可得3,190元

教協於2021年9月11日第二次特別會員代表大會通過解散決議。根據會章及解散決議，餘款將均分予全體會員。教協今日（9日）公佈，在出售物業後的總資產，並扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，及今次均分餘款安排的行政費及銀行手續費等後，每位合資格會員可獲得港幣3,190元。



根據資料，教協解散前有會員逾九萬人。而通過解散後的同年，教協已盡沽手上4項物業，套現近4億元。當完成均分程序及相關行政工作後，教協將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，整個過程將於明年內完成。



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教協指，由今日起，合資格會員可選擇透過本地銀行轉賬或劃線支票收取有關款項。根據解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日、即宣佈啟動解散程序當天為合資格會員的人士，包括會員及榮譽會員，但不包括當日或之後主動提出退會的會員或榮譽會員。

▼教協2021年9月11日特別會員大會 通過解散決定▼



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教協表示，自通過解散後，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，此外也要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款及籌備均分餘款事宜等，至最近完成，因此現在才進入均分餘款的階段。教協衷心感謝各會員的耐心等候和體諒。

由於均分餘款涉及龐大的工作量，並確保過程有序和妥善進行，理事會已委聘香港破產管理署指定執行外判清盤案件之合資格私營機構之一的凱晉企業顧問有限公司（「凱晉」，前稱為羅申美企業顧問有限公司）處理，並由教協密切監察過程。會員由今日起可於教協網站（www.hkptu.org）的相關表格進行網上登記。

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教協將向全體會員發出信件、電郵、手機短訊及透過報章廣告交代均分餘款的具體登記方法，並呼籲會員於2023年12月11日或之前完成登記手續，以支持教協的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。

曾經是全港最大教師組織的教協有48年歷史。官媒《新華社》及《人民日報》於2021年7月底齊齊發文，炮轟教協是「毒瘤」後，教育局隨即宣布停止與教協合作關係，過去一星期，教協已有多項具體回應，包括退出職工盟、國際教育組織（Education International），成立「中國歷史文化工作組」，推動正面認識國情，又把有爭議的教材全部下架。最終，教協於8月10日宣布解散。