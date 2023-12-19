來稿｜「國際金融中心遺址」論調荒謬之極，經不起客觀事實驗證

今年香港股樓走勢皆弱，市場憂慮經濟前景。金管局總裁余偉文接受本地媒體訪問時表示，數據顯示香港未見有資金流走，匯率及存款變化不大，當中存款今年內更增長2.3%。



有內地網民指香港是「國際金融中心遺址」，余偉文形容「遺址論」是得啖笑，他指出香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中規模最大，股票市場的規模與成交，比鄰近地區高6至7倍，香港亦是亞洲最大的資產管理中心。雖然資本市場表現疲弱，但他表示股市是週期性的，不只香港，環球股市特別是公開招股（IPO）市場都很艱難，因為息口突然由近零急升至逾5厘，環球IPO或發債都很困難。過去一年雖然股市波動大，但港元存款仍淨升2.3%。隨著內地經濟復甦，工業生產、零售和消費數據都在改善，寬鬆政策逐漸見效，值得對本港未來經濟審慎樂觀。



來稿作者：楊華勇



2023年9月開始，網上流傳香港成為「國際金融中心遺址」、「亞洲金融（中心）遺址」的說法，並以競爭力、港股近三成股票零成交及「深圳已變成服務香港窮人的城市」為理由，指出香港「位至三大金融中心用了一百年，變成遺址只要五年」。

所謂「國際金融中心遺址」的說法，或別有用心、或純為吸引眼球的說法，根本經不起客觀事實的驗證。國際貨幣基金組織在今年的評估報告中，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位，並讚揚香港擁有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝、高水準的金融業規管系統、運作暢順的聯繫匯率制度等。香港是亞洲最大的國際資產管理中心，亦是亞洲最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心等。同樣重要的是，香港是亞洲最大的國際資產管理中心，也是亞洲最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心。這些首屈一指的優勢，穩如泰山。

余偉文駁斥「遺址論」時說，香港比起「隔籬屋」（新加坡）的金融中心，市值大6至7倍也不止，即不公開點名指新加坡遠不及香港；而今年首3季香港有54隻IPO，較以前差了很多，但新加坡只有5隻，故經濟不景對上市活動的影響，不只是香港獨有的問題。

特區政府要主動說好香港，重點推介本地享有良好的營商環境、簡單低稅制、資金自由港、與西方接軌的司法制度、高效的金融監管，以及最自由經濟體等制度優勢；內地與香港不斷增強的經濟貿易聯繫，將推動香港持續提升國際金融中心地位。大灣區將推動金融市場和基礎設施的互聯互通，以及香港在離岸市場人民幣業務方面具有先發優勢，都是香港金融業進一步發展的堅實基礎。

本港近年持續加強與「一帶一路」沿線地區的關係，有利於本港竭力拓展與亞洲、中東的夥伴關係，吸引新資金。特區政府過去一年致力培育和發展新興產業，成功吸引阿斯利康、寧德時代等重點企業來港設立研發中心或地區總部，預料會吸引其產業鏈的上、中、下游夥伴來港，持續帶來大量投資、創造職位，豐富香港的創科生態，助力產業多樣化和提升經濟發展質量。早前亞洲首只沙特阿拉伯ETF在港掛牌上市，進一步增強本港金融市場的全球影響力。而沙特阿拉伯未來投資倡議研究所（FII Institute）亞洲峰會來港舉辦，更有利於本港企業把握拓展中東藍海市場的機遇，持續加強本港與中東金融、經濟合作的緊密程度。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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