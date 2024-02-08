楊潤雄：讓遊客通過香港了解中國　共同打造大灣區旅遊市場

隨著中國農歷春節愈來愈近，香港特區政府近日宣布成立跨部門統籌協調組，並推出一系列推動盛事經濟的措施，旨在向世界展現香港作為亞洲盛事之都的魅力，同時帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業發展。



「展望2024年，香港僅上半年就將舉行逾80項大型盛事活動，涵蓋文化藝術、體育、金融、貿易展覽等領域。」香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在接受GDToday、南方+記者專訪時表示，國際大型盛事對香港有策略性意義，不僅提振香港本地經濟，更能吸引來自世界各地的人士親身體驗香港的實況和活力。



「文體旅局會繼續全方位吸引旅客訪港，以盛事推動旅遊，發展及鞏固香港作為國際城市旅遊樞紐和『一程多站』示範核心區。我們不僅希望全球各地遊客來到香港，更希望他們通過香港走進大灣區內地城市，甚至更遠。讓他們通過香港了解中國，感受中國。」楊潤雄說。



楊潤雄。（GDToday）

求新求變

疫後香港旅遊業全速復蘇

自從2023年2月全面恢復跨境旅遊後，香港旅遊業全速復蘇。數據顯示，2023年訪港旅客達3400萬人次，其中，內地遊客達2676萬人次，占比約80%，是最大的訪港旅客市場。

「最終的數據卻遠遠超出了我們去年初預估，這說明過去一年特區政府和業界的努力效果是非常好的。」楊潤雄表示，香港在疫情後推動旅遊業發展面對很多挑戰，包括全球經濟情況、貨幣匯率變動、航空運力限制等。為此，特區政府於2023年2月推出「Hello Hong Kong（你好，香港！）」全球大型宣傳活動，香港旅遊發展局並派發約200萬份「香港有禮」旅客消費優惠券吸客。此後，2023年香港幾乎每月都有大型盛事舉行，包括2月的渣打香港馬拉松，3月底國際七人欖球賽，6月的香港國際龍舟邀請賽，11月的新世界維港泳等。

活動多了，遊客增了，但卻有旅遊業人士形容當前市場「旺丁不旺財」。有數據顯示，內地的不過夜旅客人均消費銳減，從2015年約2700元（港幣，下同）下跌至2023年上半年約1300元。

「以前遊客喜歡去遊覽維港兩岸的景色，然後去銅鑼灣、尖沙咀購物。但現在內地遊客的旅行模式發生改變，深度遊City Walk逐漸成為他們到港旅遊的熱門選擇。如何滿足訪港內地遊客日益增長的多樣化需求，也關係到香港旅遊業的升級轉型。」楊潤雄指出，在開發旅遊產品方面，特區政府近年推出了「西貢海藝術節」「設計#香港地」「城市景昔」和「行山徑改善計劃」等具特色的文化、古蹟、創意及綠色旅遊項目，並正積極推動這些項目的新一階段。特區政府已把「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」優化為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發更多元和具香港特色的深度遊產品。

旅遊業是香港經濟重要支柱之一，疫情前占本地生產總值約4.5%，提供超過25萬個就業機會。但今年以來，有不少旅客反映香港餐飲業、的士等行業存在服務質素參差，甚至出現「趕客」「劏客」等行為，影響香港的旅遊城市形象。對此，楊潤雄表示文化體育及旅遊局會關注一些熱門社交平台的反饋，如果看到遊客真的遭遇不好體驗，相關部門就需要跟進。

「比如某個地方交通配套有問題，我們就要思考如何改善那裏的交通；如果遊客遭遇了一些不禮貌的對待，我們就要去了解具體情況，與那個地方的餐廳或零售點溝通，研究是否有需要改善的地方。我們要接受批評，如果真的做得不好，寧願早點知道，才能夠不斷改善，不斷進步。但我們也希望大家在批評的同時，能夠多一些正面的分享，讓大家都了解香港的好。」楊潤雄說。

楊潤雄接受GDToday 訪問。（GDToday）

盛事之都

以獨特文化基因吸引全球遊客

新春將至，全國各地即將迎來旅遊高峰期。面對內地各省市文旅部門的「花式整活」，香港如何才能「出圈」吸引更多遊客？

「發展旅遊就是要利用自己的優勢和特色去吸引旅客。」楊潤雄向記者介紹稱，香港作為一個國際化、多元文化的城市，雖然面積不大，卻可以找到很多不同的文化特色，也正是這麽多種文化的融合，構成了香港自己的獨特文化吸引力。

「中西薈萃是香港的文化基因，也是香港最獨特的優勢。就像在茶餐廳，你既可以吃到西式的三明治，同樣也可以吃到廣式的幹炒牛河。所以每一個來香港的遊客，都可以獲得一段獨特的中外文化之旅。」基於此，特區政府將繼續發揮「背靠祖國，面向世界」的優勢，延續並擴大盛事活動，涵蓋文化藝術、國際體育比賽和會展等領域。「大型盛事將為香港的旅遊、酒店、餐飲、零售業帶來可觀的收益。一般估算，每150萬名旅客會帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。」楊潤雄說。

他舉例稱，文體旅局和香港藝術發展局將於2024年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，在推動演藝界洽談合作及交易之餘，匯聚國際級表演藝術節目於香港。活動預計會有800至1000名來自境外及500名本地的藝術人員參與，並吸引30000人次觀賞演藝博覽的節目。同時，文體旅局和康樂及文化事務署將從今年起定期舉辦「中華文化節」，呈獻包括戲曲、演藝精品、獲國家藝術基金肯定的本地優秀作品，借此向訪港旅客及本地觀眾展示國家博大深厚的文化底蘊。

春節期間，一連串集合中西文化特色的新春活動也將遍布香港的大街小巷，注入滿滿的節日氣氛。全城最大型的賀年活動「國泰新春國際匯演之夜」闊別五年，將於龍年大年初一（2月10日）盛大回歸；大年初二（2月11日），2024農歷新年煙花匯演將於當晚在世界知名的維多利亞港上空上演。傳統習俗方面，香港也不乏特色項目，例如大年初三「拜車公」，品嘗盆菜等寓意美好的港味美食。「抓住春節檔旅遊熱潮，對於推動2024年香港全年的旅遊增長，有積極作用。」楊潤雄說。

楊潤雄。（GDToday）

「一程多站」

共同打造大灣區旅遊市場

2023年，各類港人「北上」消費的話題曾多次引發媒體關注和討論。據統計，香港去年一年出現了「旅客逆差」現象，南下的旅客數字遠低於北上的旅客數字：香港居民全年總出入境數為1.4億人次，其中7192萬人次出境，7148萬人次入境。

恢復通關起，港人掀起「北上熱潮」，往返內地人數持續上升，北上香港居民5334萬人次，占整體出境數字的74%。與香港因匯率及人手不足等因素造成的物價、酒店等服務行業價格不斷上漲相比，臨近的深圳、廣州及珠海則成為港人眼中更「抵（值得）」的食買玩目的地，一系列的購物旅行團由此產生。

「每個城市都有不同的環境和背景，比如在香港、深圳和澳門，你都會有不同的旅遊目的和體驗。所以我認為，即便香港和其他大灣區城市之間存在競爭，但更多的是互相學習及合作。」楊潤雄認為，內地和香港各自有不同優勢，所以文體旅局打算再接再厲，加快發展粵港澳「一程多站」旅遊。

2023年10月，廣東省文化和旅遊廳、香港旅遊發展局、澳門旅遊局在泰國曼谷共同舉辦了粵港澳大灣區旅遊聯合推廣活動。活動通過專題推介、旅遊節目現場分享等形式向逾100名當地業界、媒體、KOL等，展示大灣區旅遊業最新發展情況，呈現大灣區旅遊魅力，吸引旅客到訪。「這項活動是我們推動整個大灣區旅遊文化的一個新動作。我相信在未來，粵港澳三地會有更加多的合作。」

楊潤雄說，「一程多站」能結合三地旅遊資源，譬如可讓海外遊客在香港先遊覽三四天，再到內地玩一兩天，然後再經香港回程，一定能為旅客提供更深厚、廣闊的景色和文化體驗，還可以加強香港作為旅遊城市的吸引力。「我們不會只想遊客留在香港，只讓他們在香港消費。我們不介意通過香港帶他們去深圳、廣州、珠海等內地城市，這樣一來大家都互有幫助，互利共贏。」

借全運會

助力大灣區體育產業走向國際

第十五屆全國運動會（全運會）將於2025年在粵港澳三地舉辦，這是全運會歷史上首次由多地區聯合承辦，也是香港首次承辦全國的綜合性體育賽事。

楊潤雄表示，全運會是國家最高水平和規模最大的綜合性運動會。相關比賽項目在港舉辦極具意義，不僅反映國家對香港的信任，也體現香港在體育領域所獲成就得到認可，更增強了粵港澳三地的合作經驗，「我們如何在大灣區框架下解決問題，如何發揮各自長處，這是一個很好的機會。」

他說，全運會可以展示香港以至大灣區舉辦大型體育盛事的能力，希望將來可以吸引更多國際賽事落地大灣區，合力推動體育文化，促進體育專業和產業的持續發展。「對運動員來說，可以在主場比賽；對兩地居民來說，可以在家門口觀賞國際大賽；對大灣區來說，通過運動賽事，可以讓世界看到粵港澳三地的美麗風光，並推動大灣區的形象傳播，提升在國際上的知名度。」

本文獲《GDToday》授權轉載

