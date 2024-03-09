23條立法｜人大網答問形式 就草案提及「中央」一詞作解釋
撰文：文維廣
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全國人大在官網以答問形式，就香港特區《維護國家安全條例草案》中多處提述「中央」一詞，作出釋義，指需要結合有關法律條款及上下文理解和把握，「中央」一詞可包括全國人大及人大常委會；國家主席；中央人民政府；中央軍委會；以及其他中央政權機關。
《維護國家安全條例草案》數處提到「中央」，立法會日前審議草案條文時，有議員關注草案中「中央」的釋義。
全國人大網周六晚（9日）就此列出書面答覆，指需要結合有關法律條款及上下文理解和把握，指條例草案關於「中央」、「中央政權機關」釋義，根據《憲法》和有關法律規定來理解，可明確為全國人大及其常委會、中華人民共和國主席、中央人民政府等。
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