早餐推介｜吃錯早餐易眼瞓！營養師3招控血糖飆升三文治點配最好?

早餐吃錯會昏昏欲睡？營養師表示，常見的「油炸鬼、饅頭、鐵板炒麵」配上台式奶茶，過多澱粉及糖，易使血糖上升快，分泌大量胰島素使血糖恆定，就會疲憊、想睡覺。



不想一上班就當瞌睡蟲，台灣營養師蘇意芳在Facebook《好食課》中分享「3招吃早餐小秘訣」遠離瞌睡蟲：

3招吃早餐小秘訣（按圖了解👇👇👇）

+ 4

1. 控制份量

蘇意芳指出，避免一早就吃下過多食物，過去因為要務農的關係，所以早餐吃得飽才有力氣下田工作，但現在幾乎是靜態工作，早餐可吃七八分飽就好，另外，蘇意芳建議減少油炸食物或是過度油煎的食品攝取，如：避開油炸鬼、薯餅、煙肉、蔥油餅、薯條、炸雞等高油脂食物，改吃漢堡、三文治或飯糰等食物。

2. 增添點蛋白質

蛋白質及高纖維食物可延緩血糖的上升，也就使你不會工作沒多久就想睡覺，如果點得是果醬多士、饅頭等餐點，建議搭配水煮蛋、煎蔥蛋或搭配無糖豆漿、鮮奶來增蛋白質攝取，或是點三文治、漢堡、蛋餅，建議夾里肌肉或燻雞、吞拿魚、芝士等。

早餐潛在健康風險（按圖了解👇👇👇）

+ 5

相關文章：早餐｜3款雞蛋藏風險？燕麥吃錯血糖升增心血管病 專家教點食至啱

3. 選無糖茶飲搭配

可以選擇無糖豆漿及鮮乳補充蛋白質，其次才選擇無糖茶或咖啡等選項。

延伸閱讀：

老少配人夫懷疑妻子出軌！「躲床底1小時」見驚人一幕…1句話釀悲劇

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」