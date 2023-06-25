養胃｜早餐長期吃寒涼食物對身體不好！中醫教自製1飲品補脾胃

晨起空腹時，先別吃寒涼食物！生機飲食正流行，不少人一早會喝蔬果汁，幫助身體代謝。



但台灣中醫師余雅雯提醒，脾胃喜暖惡涼，寒涼食物會耗傷脾胃陽氣；一開始不覺得不舒服，日子久了恐怕小毛病不斷。

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經常腹瀉、鼻過敏……「紅棗米漿」補脾胃、精神變好

余雅雯分享，一個小學二年級的小病人，經常腹瀉、鼻過敏、瘦小怕冷、精神注意力差，由於家長做生意忙，沒有空準備早餐，就給孩子零用錢自理早餐，但孩子到學校都買涼飲，很少好好吃一頓營養早餐。

余雅雯後來教父母用最簡單的方式，把前一晚剩飯加熱水，與紅棗肉一起打成米漿，當成營養品方便喝又可以補脾胃 ，兩個月後小孩子身高長得快，排便較正常，精神也變好！

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身體「溫暖」，微循環才會正常

余雅雯提到，吃太多生冷食物會損傷胃氣，更不用說晨起空腹吃寒涼食物；而蔬果類食物大多也較偏寒涼性，特別是瓜果類，如西瓜、香瓜等。其實有些偏熱性體質的人，晨起飲入偏冷食物，感覺比較舒適，但長期對身體不好。

為追求體內環保，生機飲食開始流行，很多人一早就喝蔬果汁，余雅雯說，雖然可以提供蔬果中直接的營養及清理體內廢物，但大家忽略一個最重要的關鍵，那就是人的體內永遠喜歡「溫暖」的環境，身體溫暖，微循環才會正常，氧氣、營養及廢物等運送才會順暢。

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保護「胃氣」，小心冰冷食物讓血流不暢

余雅雯解釋，中醫學說的胃氣，其實是廣義的，並不單純指「胃」這個器官而已，其中包含脾胃的消化吸收能力、後天的免疫力、肌肉的功能等。因為早晨的時候，夜間的陰氣未除，大地溫度尚未回升，體內的肌肉、神經及血管都還呈現收縮的狀態，假如這時候再吃喝冰冷食物，會使體內各系統更加攣縮、血流更不順暢。

也許剛開始吃喝冰冷食物的時候，不會覺得胃腸有什麼不舒服，但日子一久或年齡漸長，就會發現怎麼吸收不到食物精華，好像總是大便稀稀的，或皮膚愈來愈差，或是喉嚨老是隱隱有痰不清爽，時常感冒、小毛病不斷，這就是傷胃氣，傷了身體的抵抗力。

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余雅雯建議，吃早餐時千萬不要先喝蔬果汁、冰咖啡、冰果汁、冰紅茶、綠豆沙、冰牛奶等，短時間內也許不覺得身體有什麼不舒服，事實上會讓身體日漸衰弱，吃早餐應該吃「熱食」，才能保護「胃氣」。

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