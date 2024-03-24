防癌飲食｜彩虹飲食法增免疫力助防癌　6種顏色蔬果功效不同

近年來健康意識抬頭，許多人漸漸注意自身的飲食，也有愈來愈多飲食法流傳，而最近常常會聽到「彩虹飲食」，但這究竟什麼是？為什麼多吃可以有益身體健康呢？



對此，台灣國健署表示，其實「彩虹飲食」就是攝取各種繽紛顏色的天然食物，這些天然食物因為有不同種類的「植化素」而呈現出不同顏色，根據世界癌症研究基金會（WCRF）最新版癌症預防建議指出，「植化素」能提供人體所需的抗氧化力、強化免疫細胞增強抵抗力，降低罹癌風險。

6常見食物顏色（按圖👇👇👇）

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「植化素」幫助植物對抗害物 具人體保健功效

目前發現蔬果中不僅含有維生素、礦物質、纖維素，還有特殊化學物質「植化素」。台灣國健署提到，植化素不僅能讓植物的外觀更加美麗，還能幫助植物對抗自然中的有害物質，具有防禦、保護能力，而對人體來說它是有生物活性的天然化合物，具有保健功效。

6常見食物顏色 富含不同植化素具不同功效

不過人體無法自行製造植化素，需要透過飲食補充。台灣國健署表示，植化素主要存在於蔬菜、水果、全榖雜糧類等天然食物，以下6種常見食物顏色中，分別有不同的植化素：

紅色類蔬果：富含茄紅素、辣椒紅素等植化素，具有預防癌症、預防動脈硬化、增加好的膽固醇、抗紫外線、抗過敏等功效。存在於番茄、西瓜、紅蘿蔔、柿子、辣椒、紅椒等食物中。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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橙色類蔬果：富含玉米黃素、胡蘿蔔素、橙皮素等植化素，具有有益視力健康、預防癌症、增強免疫力、保護心血管等功效。存在於木瓜、芒果、南瓜、番薯、西蘭花、菠菜等食物中。

黃色類蔬果：富含葉黃素、類黃酮等植化素，具有抗氧化作用、預防高血壓、預防動脈硬化等功效。存在於洋蔥、檸檬、柑橘類、粟米等食物中。

綠色類蔬果：富含葉綠素、兒茶素、香豆素等植化素，具有抗氧化作用、調整膽固醇、促進消化道健康等功效。存在於西蘭花、奇異果、茶葉、麥苗等食物中。

藍紫色蔬果：富含花青素、類黃酮、多酚類等植化素，具有抗氧化作用、預防癌症、強化免疫功能、促進體內循環等功效。存在於茄子、藍莓、葡萄、紫薯、紫椰菜等食物中。

得舒飲食5原則（按圖看清👇👇👇）

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白色蔬果：富含有機硫化物、懈皮素、蒜素等植化素，具有強化免疫功能、預防癌症、天然抗菌等功效。存在於大蒜、韭菜、蘿蔔、椰菜花等食物中。

台灣國健署表示，植化素雖不能像維生素礦物質一樣提供人類成長所需的養分，卻能幫助疾病預防、增進身體的健康，若能均衡攝取這些不同顏色的蔬果植化素，對於身體保健及營養均衡會有很大的幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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