高鹽陷阱｜4款湯鈉驚人超傷腎！營養師教6調味助減鹽每餐宜飲多少

台灣許多民眾愛喝湯，尤其到了冬天，來一碗熱呼呼的湯，身體便會瞬間暖和，忍不住一喝再喝，然而，湯其實含有不少鹽，平日裡常喝的牛肉湯、排骨酥湯、酸辣湯和即食麵湯等，暗藏「高鹽」陷阱，喝多恐造成腎臟負擔。



4款湯含鹽量最驚人

台灣營養師張秋密在台中豐原醫院發行的刊物中指出，台灣人每日鹽份建議量為6公克，而現代人因為工作繁忙，多以外食居多，坊間的湯頭鹽份量約落在1至3公克之間，其中又以受到大家歡迎的牛肉湯、排骨酥湯、酸辣湯以及泡麵湯這4種湯含鹽量最驚人，高達2.4公克。

相關文章：高血壓飲食｜吃太鹹易水腫虛胖 隱藏高鈉6大食物粉麵愈彈愈多鹽?👇👇👇

+ 12

每餐喝湯勿超過多少？

張秋密提醒，在外喝湯盡量別再額外加烏醋、辣椒醬、酸菜等調味，且要注意每餐喝半碗、約100cc淺嚐即可，千萬不要喝過量，減少續湯的習慣。

接著建議，倘若在家中自行料理，可以白醋、番茄、芫荽、香菇、海帶等食材烹煮，並以酒、蒜、薑、胡椒、八角、花椒等低鹽食材調味，再加入少許的鹽即可，以此減少鹽分攝取，降低腎臟負擔。

相關文章：銀髮飲食｜日吃鹽份別多於1茶匙 6類食品 吃落不鹹卻含大量鈉質👇👇👇

+ 21

由於鹽分需要腎臟代謝，本身患有心血管疾病、腎臟病等患者，一但鹽分攝取過量，易導致血壓升高，且喝湯會更容易感到口渴，此時若再喝水，水分滯留體內，反而會增加心肺負擔，更加重了腎臟的負擔，因次患者務必確實掌控喝湯的量，別一不小心吃進太多鹽。

延伸閱讀：

春天一到就想睡！醫曝「5招防春睏」 1族群當心中風

【本文獲「TVBS」授權轉載。】