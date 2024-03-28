寶林茶室中毒事件釀2死 疑粿條出事！3類食物高危 浸泡不當含劇毒

台北市寶林茶室爆發食物中毒事件，由於中毒個案都吃了炒粿條及河粉，有醫師懷疑是「米酵菌酸」毒素所致，除了米製品保存不當外，長時間在不良環境浸泡黑木耳也可能產生米酵菌酸。



嚴重食物中毒 黑木耳、椰子、粟米有關？

香港食物安全中心曾在2019年發布文章指出，中國大陸及印尼發生與米酵菌酸（Bongkrekic Acid）有關的嚴重食物中毒案例，吃下的食物包括黑木耳及一些發酵椰子或粟米，這些食物都可能在不當保存下或製作過程中受污染，提醒民眾如需過夜泡黑木耳，應徹底清潔使用器具，並放進雪櫃。

台北寶林茶室爆食物中毒7人送醫 2死2人進ICU 餐廳遭勒令停業

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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澳門市政署也曾發布衛教文章表示，米酵菌酸存在於變質的穀類發酵製品、木耳及澱粉製品中，民眾在良好衛生環境下短時間浸泡黑木耳，產生米酵菌酸的可能性低；不過若長時間放置在不當條件下浸泡，有可能讓致病菌大量繁殖。

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攝氏26度就能產生米酵菌酸，即使高溫烹煮也無法去除，一般發病症狀最早出現胃部不適、噁心嘔吐、腹脹、腹痛等，嚴重會出現肝腫大、肝功能異常、昏迷甚至死亡。

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