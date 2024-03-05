飲水陷阱｜男生喝6公升水贏比賽水中毒！專家指3小時內勿超？公升

撰文：NOW健康
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15歲初中三年級男學生日前出席父母公司舉辦的春酒，餐會中的娛興節目舉辦喝水比賽，男孩在短時間內喝了約6,000c.c.的茶水，領到6,000元台幣現金獎。當天他晚上返家後卻出現頭暈、嘔吐、抽搐，送至台灣馬偕兒童醫院急診時意識模糊，經緊急處置轉至加護病房治療後才化險為夷。

飲水要適量！3小時內喝水勿超過2公升

台灣馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信表示，男孩在餐會中，短時間足足喝了6,000c.c.的冷泡茶，喝的速度又急又快，由於開水與清淡的茶水中缺乏電解質，短時間內大量飲用，身體水分無法即時排出，導致電解質不平衡。餐敘結束後不到5小時，初中生在凌晨因頭暈、嘔吐等神經學症狀送醫，急診抽血報告結果鈉離子偏低，屬於急性水中毒個案。

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丁瑋信指出，成人腎臟1天最多可排出18公升尿液，換算下來，3小時內最好不要飲用超過2公升的水，以這位小男童參加的活動，短短不到10多分鐘，已讓他的身體承受不起，體內電解質不平衡，急性低血鈉才導致引發症狀。

水中毒引發低血鈉　嚴重恐釀腦部後遺症

台灣馬偕兒童醫院兒童加護病房主任趙彥鈞說明，急性水中毒的臨床表現為呼吸心跳減慢、體溫降低、嗜睡、頭痛、嘔吐，煩躁不安、腦內壓增高等，國外更曾發生過，家長逼迫小孩喝水造成水中毒死亡的案例。嚴重急性低血鈉則可能造成病人腦部傷害的後遺症，就像溺水時若缺氧時間過久，對腦部會造成不可逆的損傷，所幸個案搶救得宜，住院1天半後意識漸漸恢復，也未造成腦部後遺症。

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人體適當的補充水分有其必要，但切勿在短時間內大量喝水，以免導致體內鈉離子快速變化而造成水中毒。丁瑋信也提醒家長，寶寶在4至6個月接受副食品前不建議另外喝水，慢慢接觸副食品後，才需以體重每公斤1天攝取量約20c.c.為標準，同時得注意水分也會來自於食物，需掌握「補水非灌水」的原則。

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