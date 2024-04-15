消委會AEON百佳惠康13類貨品價格　金莎升4成 1款油貴3成哪類反跌

消委會公佈香港13類超市貨品在2022至2023年的價格調查，涵蓋3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康及其附屬品牌的超市，升幅較2022年的2.1％，再升1.9%。其中朱古力類加價最多，總平均售價升幅達23.7％。而主要食糧，米、油和蛋，情況又如何？即看下文。



消委會調查了3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康及其附屬品牌的超市貨品價格升幅。（資料圖片）

消委會調查｜3組超市貨品升幅達雙位數 金莎朱古力升近4成

消委會以貨品類型將其分成13大類，再細分成54組（如零食類再拆分為餅乾、朱古力及薯片等細項）。35組貨品總平均售價都有上升，其中3組貨品，朱古力／糖果、餅乾及雞蛋升幅更達雙位數，分別為23.7％、11.7％及10.6％，屬零食類的朱古力／糖果升幅最高，與去年一樣均錄得雙位數的升幅。當中金莎朱古力（30粒）升幅最驚人，由2022年$63.9，升至去年的$88.4，升近4成。

零食類未必是日常必需品，但煮飯做菜，米、油和蛋，幾乎是每家每戶的日常所需，價格又如何？

消委會調查｜食米總平均售價下跌 熊井美國珍珠米最貴升7.5%

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消委會調查中，糧油食品曾經在2022年是總平均售價升幅最高的類別（去年升5.4％）。2022年時受疫情影響，曾出現搶購潮的食米，曾上升1.3％，在去年則下跌了2.6％。在10款食米牌子當中，以熊井美國珍珠米（3公斤）最貴，上升7.5%，由2022年的$61.7升至去年的$66.3。除了這款食米價格上升外，其他食米售價均下跌，北連北海道七星無洗米（2公斤）跌最多，下跌7.6％，由2022年的$123.6跌至去年的$114.2。

消委會調查｜食油總平均售價繼續升 百得利清淡橄欖油價格升近3成

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消委會調查發現，食油總平均售價繼2022年上升的10.1％，在去年再升2.5％。在7款食油當中，百得利清淡橄欖油（500毫升）升幅最高，由2022年的$63.2，上升至去年$82，升29.7%。另外，獅球嘜初榨橄欖葵花籽油（3公升）同樣有上升，由2022年的$119.1，升至去年的$129.3，升8.6%。

雖然總平均售價上升，但除了2款米價格提高了外，其餘5款米售價均有下跌。當中下跌最多的是獅球嘜清淡橄欖米糠油（1公升）3支裝，下降了6.8%，由2022年的$54.4，降至今年$50.7。

食米及食油屬糧油食品的大類。（消委會）

消委會調查｜雞蛋總平均售價升1成 3款蛋升15%以上

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消委會調查了5款雞蛋，發現平均售價較2022年升了1成。由2022年的$133.4，升至$147.5，升幅有10.6％。當中Sunny Queen走地鲜雞蛋（6隻）升最多，由2022年的$35.4，升至$41.3。其餘兩款升幅15%以上的雞蛋為新紀元白蛋（10隻）及Sunny Queen農場鮮雞蛋（6隻），2022年售$24.4，去年售$28.3；及2022年售$23.3，去年售$26.8。而是次調查中，8隻1盒的德青源新鮮雞蛋（特大），是唯一跌價的雞蛋。由2022年的$25.9，跌至去年$25.4。