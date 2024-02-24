心臟病預防｜補充4大維他命遠離中風心臟病　維他命C每日宜攝多少

世界衛生組織已指出，心血管疾病是全球主要死因之一，每年導致數百萬人死亡。



這些疾病包括心臟病和中風，預計到2030年，全球每年心血管疾病相關的死亡人數將上升至2300萬人。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

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一、維他命C

維他命C在體內參與多種生物化學反應，包括肝臟膽固醇代謝過程，有助於轉化膽固醇為膽汁酸，從而降低血中膽固醇水平。此外，維他命C是水溶性抗氧化物質，有助於減少血管內皮層的氧化損傷。臨床研究顯示，足夠攝取維他命C有助於增加冠狀動脈血流，保護血管結構和功能，有助於預防心血管疾病。

建議每日攝取量：

成年人的建議維他命C攝取量為每日100毫克，用以預防非傳染性慢性病的建議攝取量為每日200毫克。食物來源包括新鮮蔬菜和水果，如菠菜、韭菜和奇異果。



二、維他命B9（葉酸）

葉酸是一種關鍵的維他命，它有助於轉化同胱胺酸，一種會損害內層血管細胞和增加心血管風險的氨基酸，為無害的甲硫胺酸。葉酸不足可能導致同胱胺酸在血液中停留時間過長，增加動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險。

建議每日攝取量：

成年人的建議葉酸攝取量為每日0.4毫克。食物來源包括動物肝臟、豆類、綠葉蔬菜和堅果。



多種維他命可以維持神經系統正常運作（按圖👇👇👇）

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三、維他命E

維他命E是一種脂溶性抗氧化維他命，與維他命C一樣，有助於對抗自由基，維持體內氧化還原平衡。研究顯示，攝取足夠的維他命E與降低心血管疾病風險有關。它可以保護心血管系統，包括抑制壞膽固醇的氧化，減少炎症反應相關細胞因子的釋放，同時減少血小板凝集和控制血管張力。

建議每日攝取量：

成年人的建議維他命E 攝取量為每日14毫克。富含維他命E的食物包括植物油和堅果，如葵花籽油、核桃和花生，還有綠葉蔬菜。



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四、維他命K

維他命K對於正常凝血功能至關重要，它有助於維持血液中特定凝血蛋白質的適當功能。這些蛋白質有助於防止過度出血和血栓形成，有助於降低冠心病的風險。

建議每日攝取量：

成年人的建議維他命K攝取量為每日0.08毫克。富含維他命K的食物包括豆類、麥麩、綠葉蔬菜、動物內臟、魚類和蛋黃。



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