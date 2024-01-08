高纖菜｜降膽固醇護心防中風　8大高纖菜排名 第1是血管清道夫？

膳食纖維更是人體不可或缺的營養之一，有營養師就列出高纖蔬菜的排行，第一名則是擁有「血管清道夫」之稱的木耳，每100克就含有7.4克膳食纖維。



台灣營養師楊斯涵在Facebook分享，根據台灣人膳食營養素參考攝取量第八版，每日膳食纖維至少需20-25克，而飲食中選擇全榖雜糧類、蔬菜及水果類、豆類及堅果皆富含膳食纖維，其中蔬菜建議每天至少3份，「選擇高纖者較能達到攝取量」。

TOP20高纖蔬菜（按圖看清👇👇👇）

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楊斯涵接著分享一份蔬菜類膳食纖維排行榜，依序為：

1. 木耳（每100克含有7.4克）：富含水溶性膳食纖維，每天2碗就可達膳食纖維建議攝取量。

2. 牛蒡（每100克含有5.1克）：屬於蔬菜中碳水較高的，控糖者需注意攝取。

3. 紫色椰菜花（每100克含有3.9克）：富含花青素，比綠色椰菜花3.1g的膳食纖維含量更多。

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4. 冬菇（每100克含有3.8克）：曬乾的冬菇含維他命D。

5. 杏鮑菇（每100克含有3.7克）：冬菇、杏鮑菇屬菇類中膳食纖維較高者。

6. 青椒（每100克含有3.6克）：膳食纖維比紅椒、黃椒更高。

7. 青皮苦瓜（每100克含有3.6克克）：膳食纖維比白皮苦瓜高。

8. 番薯葉（每100克含有3.3克）：葉酸、鈣質量在綠色蔬菜中較高

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台灣高齡醫學內科醫師傅裕翔也曾分享木耳的好處，分別有維護腸道健康、幫助減肥、降低膽固醇以及保護心血管 ，其中黑木耳的膳食纖維能降低體內的膽固醇，保護心血管，預防動脈硬化、腦中風等問題。

傅裕翔指出，木耳含有多種抗凝血物質，可抑制血小板聚集於血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓，以此保護心血管。

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