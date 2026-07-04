何首烏功效｜黑髮補肝腎7好處製首烏更有益？亂食可致命4類人不宜
首烏／何首烏功效｜何首烏要說到功效，第一時間總聯想到與烏髮有關。但除此之外，它還有什麼好處？何首烏之中還分製首烏，功效亦有不同，亂食隨時傷肝！無論進食何首烏或製首烏還有什麼禁忌？
何首烏是什麼？
何首烏，別名首烏、夜交藤根或赤首烏，屬於蓼科植物的一種，味道微苦、甘澀。表面呈紅棕色或紅褐色。藥用部位為其塊莖狀根部，分為赤紅色及白色兩種，兩種主要功效相同。
何首烏名字由來
關於何首烏名字的由來，有不同的說法。有說是唐代有一何姓男子，因身體虛弱而滿頭白髮，後來吃了一種不知名的藥材後，白髮變黑，病情好轉。這藥材就是首烏，因該男子姓何，故稱藥材為何首烏。
另一說法則是與漢朝政治家司馬相如有關。據說司馬相如因粗勞過度而頭髮變白，太醫讓司馬相如吃了一種紅褐色不知名的藥材，白髮果真的變黑了。如是者，司馬相如為這種藥材命名首烏，又因太醫姓何，故稱為何首烏。
何首烏有毒？
何首烏是常見的中藥材，據《本草綱目》記載，何首烏「氣溫，味苦澀。苦補腎，溫補肝。」不過，經常會與製何首烏混淆。何首烏由於含有毒性，需經中藥炮製、科學萃取或由醫師評估才可服食，這些經炮製處理過的便稱製何首烏（或稱製首烏、熟何首烏），而在藥材舖買到的，或大多數食療、保健品，選用的都是炮製好的製首烏。
何首烏、製首烏分別
１首烏處理
何首烏
製首烏
處理方法
指未經處理的生何首烏。
何首烏的製成品，是將何首烏的塊根以黑豆汁及黃酒拌勻後，經燉煮至其汁液收乾，或以清水浸軟後，蒸煮曬乾製成。
２首烏形狀
何首烏
製首烏
外表形狀
呈團塊狀或不規則的紡錘形，長約6~15厘米，直徑約4~12厘米；表面呈紅褐色，皺縮不平。
何首烏的製成品，是將何首烏的塊根以黑豆汁及黃酒拌勻後，經燉煮至其汁液收乾，或以清水浸軟後，蒸煮曬乾製成。
３首烏功效
功效：何首烏與製首烏的功效並不相同。想取得補益的功效，如烏髮、補益精血等，則需用製首烏。
何首烏
製何首烏
功效
解毒消癰（癰：氣血因有邪壅塞而不通）、潤腸通便。
補肝腎、益精血、讓鬚髮變黑、強筋骨及化濁降脂（化濁：清除人體內的致病原因；降脂：降血脂）。對於血虛萎黃（萎黃：營養不足或身心疲勞引起之低色素性貧血症），眩暈耳鳴、鬚髮早白、腰膝酸軟、肢體麻木、女性經血或陰道分泌物過多及高脂血症患者有效。
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４首烏味道
何首烏
製首烏
味道
微苦，甘澀
味道較甘厚，藥材經炮製後，其所含的成分產生變化，使首烏所含的卵磷脂及糖增加，令補益效果變得更佳。而且製何首烏經過炮製，所以幾乎不含毒性，也由於功效較何首烏好，所以使用率較何首烏高。
５首烏禁忌
雖說何首烏可以補肝，但並非絕對安全。胡亂服食何首烏，可能會引致肝中毒，傷肝臟。衛生署中醫藥規管辦公室曾就兩者的分別作詳細介紹，並說明曾有人食何首烏中毒，原因有可能是誤將何首烏代替製何首烏服用。
亂食首烏恐肝中毒 嚴重可致命
因何首烏含有蒽醌類衍生物，對肝臟有毒，如過量服用可能會導致肝功能受損，如出現食慾減退、乏力或黃疸；也有可能會出現上消化道出血（表現為腹瀉及排糊狀黑便）。更嚴重的，可能會導致陣發性或強直性痙攣，甚至因呼吸肌痙攣而死亡。因此，建議服用時先諮詢醫生意見。
何首烏及製何首烏服用量參考：
使用方劑內服的何首烏／製何首烏：一般建議用量為10-30克；
保健食品中生何首烏的每人每日用量：不得超過1.5克；
保健食品中製何首烏每人每日用量不得超過3克。
６首烏處理禁忌
何首烏
製首烏
處理禁忌
何首烏含有鞣酸，遇鐵可能會降低藥效，因此不宜用鐵鍋煎煮。
製首烏雖然經過炮製，幾乎不含毒性，但建議在正規店舖購買，且烹調約1至1.5小時。另外與何首烏一樣，不宜用鐵鍋煎煮。
７首烏適合人士
何首烏
製首烏
適合人士
1. 月經色淡量少者 2. 易腰酸疲倦者
1. 肝、腎兩虛人士 2. 經常腰膝酸軟人士 3. 面色萎黃者 4. 鬚髮早白者
８首烏不適合人士
何首烏
製首烏
不適合人士
1. 正值生理期的女性 2. 孕婦 3. 有口臭、口乾舌燥、濕痰或容易腹瀉症狀人士 4. 肝功能不全者及有肝病家族史的人士（如乙型肝炎）
製首烏食用方法
製首烏可配搭烏雞一同食用，烏雞具有滋陰清熱、補肝益腎、健脾止瀉等功效，與製何首烏功效相若，對貧血患者有益。以下補血養腎的湯水，不妨一試。
何首烏黑豆烏雞湯
材料：製何首烏3塊（約20-25克）、烏雞半隻、紅棗8-10粒、黑豆40克、薑20克、1.5升水
做法：
1. 製首烏、紅棗浸泡約20分鐘瀝乾備用；
2. 將烏雞放入一鍋滾水中，以大火煮約5分鐘，取出瀝乾備用；
3. 在平底鍋加入黑豆，輕力炒約3-4分鐘後取出備用；
4. 準備一鍋水，將所有材料加入水中，以大火煮滾；
5. 燉煮10分鐘後轉為中火，再煮90分鐘，最後加盬調味即可。
功效：滋補肝腎、補血養顏、烏髮
參考：衛生署中醫藥規管辦公室