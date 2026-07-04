何首烏功效｜黑髮補肝腎7好處製首烏更有益？亂食可致命4類人不宜

首烏／何首烏功效｜何首烏要說到功效，第一時間總聯想到與烏髮有關。但除此之外，它還有什麼好處？何首烏之中還分製首烏，功效亦有不同，亂食隨時傷肝！無論進食何首烏或製首烏還有什麼禁忌？



何首烏是什麼？

何首烏，別名首烏、夜交藤根或赤首烏，屬於蓼科植物的一種，味道微苦、甘澀。表面呈紅棕色或紅褐色。藥用部位為其塊莖狀根部，分為赤紅色及白色兩種，兩種主要功效相同。

《本草綱目》：「氣溫，味苦澀。苦補腎，溫補肝。」（視覺中國）

何首烏名字由來

關於何首烏名字的由來，有不同的說法。有說是唐代有一何姓男子，因身體虛弱而滿頭白髮，後來吃了一種不知名的藥材後，白髮變黑，病情好轉。這藥材就是首烏，因該男子姓何，故稱藥材為何首烏。

另一說法則是與漢朝政治家司馬相如有關。據說司馬相如因粗勞過度而頭髮變白，太醫讓司馬相如吃了一種紅褐色不知名的藥材，白髮果真的變黑了。如是者，司馬相如為這種藥材命名首烏，又因太醫姓何，故稱為何首烏。

何首烏有毒？

何首烏是常見的中藥材，據《本草綱目》記載，何首烏「氣溫，味苦澀。苦補腎，溫補肝。」不過，經常會與製何首烏混淆。何首烏由於含有毒性，需經中藥炮製、科學萃取或由醫師評估才可服食，這些經炮製處理過的便稱製何首烏（或稱製首烏、熟何首烏），而在藥材舖買到的，或大多數食療、保健品，選用的都是炮製好的製首烏。

何首烏、製首烏分別

１首烏處理

１。首烏處理 何首烏 製首烏 處理方法 指未經處理的生何首烏。 何首烏的製成品，是將何首烏的塊根以黑豆汁及黃酒拌勻後，經燉煮至其汁液收乾，或以清水浸軟後，蒸煮曬乾製成。

２首烏形狀

２首烏形狀 何首烏 製首烏 外表形狀 呈團塊狀或不規則的紡錘形，長約6~15厘米，直徑約4~12厘米；表面呈紅褐色，皺縮不平。 何首烏的製成品，是將何首烏的塊根以黑豆汁及黃酒拌勻後，經燉煮至其汁液收乾，或以清水浸軟後，蒸煮曬乾製成。

３首烏功效

功效：何首烏與製首烏的功效並不相同。想取得補益的功效，如烏髮、補益精血等，則需用製首烏。



３首烏功效 何首烏 製何首烏 功效 解毒消癰（癰：氣血因有邪壅塞而不通）、潤腸通便。 補肝腎、益精血、讓鬚髮變黑、強筋骨及化濁降脂（化濁：清除人體內的致病原因；降脂：降血脂）。對於血虛萎黃（萎黃：營養不足或身心疲勞引起之低色素性貧血症），眩暈耳鳴、鬚髮早白、腰膝酸軟、肢體麻木、女性經血或陰道分泌物過多及高脂血症患者有效。

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４首烏味道

４首烏味道 何首烏 製首烏 味道 微苦，甘澀 味道較甘厚，藥材經炮製後，其所含的成分產生變化，使首烏所含的卵磷脂及糖增加，令補益效果變得更佳。而且製何首烏經過炮製，所以幾乎不含毒性，也由於功效較何首烏好，所以使用率較何首烏高。

５首烏禁忌

雖說何首烏可以補肝，但並非絕對安全。胡亂服食何首烏，可能會引致肝中毒，傷肝臟。衛生署中醫藥規管辦公室曾就兩者的分別作詳細介紹，並說明曾有人食何首烏中毒，原因有可能是誤將何首烏代替製何首烏服用。

亂食首烏恐肝中毒 嚴重可致命

因何首烏含有蒽醌類衍生物，對肝臟有毒，如過量服用可能會導致肝功能受損，如出現食慾減退、乏力或黃疸；也有可能會出現上消化道出血（表現為腹瀉及排糊狀黑便）。更嚴重的，可能會導致陣發性或強直性痙攣，甚至因呼吸肌痙攣而死亡。因此，建議服用時先諮詢醫生意見。

何首烏及製何首烏服用量參考：

使用方劑內服的何首烏／製何首烏：一般建議用量為10-30克；

保健食品中生何首烏的每人每日用量：不得超過1.5克；

保健食品中製何首烏每人每日用量不得超過3克。



６首烏處理禁忌

６首烏處理禁忌 何首烏 製首烏 處理禁忌 何首烏含有鞣酸，遇鐵可能會降低藥效，因此不宜用鐵鍋煎煮。 製首烏雖然經過炮製，幾乎不含毒性，但建議在正規店舖購買，且烹調約1至1.5小時。另外與何首烏一樣，不宜用鐵鍋煎煮。

７首烏適合人士

７首烏適合人士 何首烏 製首烏 適合人士 1. 月經色淡量少者 2. 易腰酸疲倦者 1. 肝、腎兩虛人士 2. 經常腰膝酸軟人士 3. 面色萎黃者 4. 鬚髮早白者

８首烏不適合人士

８首烏不適合人士 何首烏 製首烏 不適合人士 1. 正值生理期的女性 2. 孕婦 3. 有口臭、口乾舌燥、濕痰或容易腹瀉症狀人士 4. 肝功能不全者及有肝病家族史的人士（如乙型肝炎）

製首烏食用方法

製首烏可配搭烏雞一同食用，烏雞具有滋陰清熱、補肝益腎、健脾止瀉等功效，與製何首烏功效相若，對貧血患者有益。以下補血養腎的湯水，不妨一試。

何首烏黑豆烏雞湯

何首烏黑豆烏雞湯功效：滋補肝腎、補血養顏、烏髮（資料圖片）

材料：製何首烏3塊（約20-25克）、烏雞半隻、紅棗8-10粒、黑豆40克、薑20克、1.5升水

做法：

1. 製首烏、紅棗浸泡約20分鐘瀝乾備用；

2. 將烏雞放入一鍋滾水中，以大火煮約5分鐘，取出瀝乾備用；

3. 在平底鍋加入黑豆，輕力炒約3-4分鐘後取出備用；

4. 準備一鍋水，將所有材料加入水中，以大火煮滾；

5. 燉煮10分鐘後轉為中火，再煮90分鐘，最後加盬調味即可。

功效：滋補肝腎、補血養顏、烏髮

參考：衛生署中醫藥規管辦公室