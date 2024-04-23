靈芝功效｜靈芝雲芝各具益處哪種最助抗癌？推2款靈芝茶忌配3食材

靈芝有不同顏色，常聽到五色靈芝，但靈芝其實有六種顏色，各具功效。而常被視為有助抗癌的珍品雲芝，不少人會以為它是靈芝的一種，事實並非如此。雲芝、靈芝究竟有何分別，進食又有什麼禁忌？



靈芝因環境品種影響呈不同色 赤芝、紫芝最常見

靈芝早在《神農本草經》中以六種顏色：赤、白、紫、黃、青、黑，分別記載。後來也被李時珍收錄在《本草綱目》之中，歸為菌類食療，並對六種靈芝的功效分別撰寫了詳細的描述。靈芝所以有六種不同的顏色，主要是由於光照、溫度、濕度和品種的不同而影響。現時靈芝的來源分為野生收集和人工養殖兩類。野生收集的靈芝產量少，而且品質難以保證；人工養殖的靈芝當中，赤芝最為常見，其次是紫芝，因這兩個種類較易培植，成品的成份和品質也接近天然繁殖的靈芝，因此市面上主要以售賣赤芝和紫芝為主。

靈芝功效｜不同顏色對應不同器官

靈芝的主要成分靈芝多醣和三萜類化合物，可活化人體的免疫細胞，具抗衰老、防止過敏及調節生理機能等功效。此外，靈芝還可以抗氧化、抗發炎和促進睡眠。中醫認為，人體的結構和功能可對應木（青或綠色）、火（紅或赤色）、土（黃色）、金（白色）和水（黑色或紫色），五大元素，每個元素代表著不同的身體器官或組織。

赤芝：味苦、性平，具有護心益氣的功效，多作為提煉靈芝孢子的靈芝。

白芝：味辛、性平，保護心血管、肺部及紓緩咳喘功效。

紫芝：味甘、性溫。具安神寧心、益精氣及對抗疲勞功效。

黃芝：味甘、性平，可補脾益氣、養陰潤肺和平衡腸道微生態；

青芝：味酸、性平。有保護肝臟、明目的功效。

黑芝：味鹹、性平。有利水、保護腎臟及補腦的功效。

+ 1

靈芝、雲芝分別 哪種有助抗癌成分？

靈芝和雲芝雖然同屬多孔菌科真菌，且性味甘平，但雲芝並非靈芝的一種。雲芝的子實體內含有抗癌物質雲芝糖肽（PSP），可增強人體的免疫力，有助預防癌症及改善癌症病人在化療期間的副作用。

而雲芝的獨有成份雲芝多醣體（PSK），早於1970日本已將雲芝獨有的多醣體研發成抗癌藥物，且其成分多醣肽亦被美國國家癌症中心列為有抗癌作用，功效備受肯定，還可健脾去濕。

外觀上，雲芝與靈芝作分別，雲芝則沒有菌柄。

主要功效：

靈芝：滋補益氣、止咳安神

雲芝：滋補強壯、健脾去濕



靈芝／雲芝配搭｜紅棗、枸杞中和苦味

靈芝和雲芝的食用方法均以煮湯或煮茶效果較佳，靈芝煮湯或茶一般會選擇赤靈芝或黑靈芝煮湯，因兩者較易培育，所以市面上比較常見；黑靈芝亦相較於赤靈芝的苦味輕，煮湯時更易入口。

靈芝：

配搭紅棗：帶有甜味可中和靈芝苦味，同時亦具補氣養血、健脾胃功效。

配搭枸杞：補腎、養肝明目、增強免疫力、抗衰老。

雲芝：

配搭羅漢果：雲芝除上述配搭外，也可配搭羅漢果，一樣能健脾益肝。

靈芝／雲芝適合人士

靈芝和雲芝均是性質溫和，基本適合大部分體質。

1. 三高人士（高血壓、高血糖及高血脂）：靈芝的三萜類化合物，具降血脂、血壓作用。

2. 容易疲倦及受失眠困擾人士：靈芝的多醣體能幫助入睡。

3. 鼻敏感及過敏性氣喘人士：靈芝的靈芝酸和油酸能抑制導致過敏的組織胺。

4. 正接受化療的癌症患者：雲芝所含的抗癌物質雲芝糖肽（PSP），可舒緩正接受化療的癌症人士副作用。

雲芝含有抗癌物質雲芝糖肽（PSP），可舒緩癌症病人的不適（圖片：Unsplash）

靈芝、雲芝禁忌｜4類人不適宜

1. 肝功能不全的人士

2. 懷孕人士

3. 真菌／菇類過敏者

4. 手術前後一星期的人士（因靈芝和雲芝具凝血作用，會影響傷口凝固。）

靈芝和雲芝禁忌｜忌配搭3類食物

1. 皮蛋：皮蛋含少量重金屬，會破壞靈芝或雲芝的營養價值

2. 辣椒：刺激性食物會破壞其原有養分

3. 檸檬：檸檬的酸性會破壞原有養分

靈芝紅棗茶食譜

靈芝紅棗茶可補氣養血、健脾補腎、養肝明目、增強免疫力及抗衰老。（資料圖片）

材料：靈芝片15-20克、紅棗60克、蜂蜜適量

做法：

1. 靈芝洗淨，切片備用；

2. 紅棗洗淨備用；

3. 在1公升水中加入靈芝和紅棗中，以中大火煮開後，再以中火煮15分鐘；

4. 加入適量的蜂蜜調味，完成。

功效：補氣養血、健脾補腎、養肝明目、增強免疫力及抗衰老。

雲芝羅漢果茶食譜

雲芝茶去濕化痰、健脾利濕、清熱消炎。（資料圖片）

材料：雲芝片15-20克、紅棗60克、羅漢果1-2個

做法：

1. 雲芝洗淨，切片備用；

2. 紅棗洗淨備用；

3. 羅漢果洗淨壓碎備用；

4. 在1公升水中加入雲芝、紅棗和羅漢果，大火煮開後轉中細火煮1小時即可。

功效：去濕化痰、健脾利濕、清熱消炎。