牛油果油功效｜降血壓護眼抗炎8好處點食都得！挑選3招深或淺色好

牛油果油，顧名思義是由牛油果的果實壓榨而成的植物油。不僅能作為食用油，還可用作潤滑油，甚至製成化妝品。作為「森林中的牛油」含各種豐富的營養素，當中不飽和脂肪酸更高達74％，對人體有極大的幫助，但是否人人適合？



牛油果油是由牛油果榨取，以冷壓或輕微加熱的方式提取油分。(unsplash)

冷壓、精煉如何選擇？

牛油果油是由新鮮、成熟的牛油果去皮去核後所榨取出來，一般會以冷壓或輕微加熱的方式提取它的油分。冷壓法是以小於45°C的環境中榨取果油，另外亦有以機械方法將果肉乾燥處理，當中以低溫提取的方法更能保留牛油果的營養價值。

冷壓：未經高溫或化學處理，保留更多營養價值及風味。

精煉：高溫或化學處理過，煙點雖然更高（可達271°C），但營養成分較少。

牛油果油也可自家製 12個牛油果榨出150毫升

除市面出售的牛油果油外，其實也可在家中自製牛油果油。廚師Ricky（張錦祥）就曾以加熱壓榨方式提取牛油果油。不過，他就用了12個牛油果，才榨取到約150毫升的牛油果油，即1個牛油果大概只能榨出約12.5毫升的果油（約2湯匙）。

12個牛油果僅能製成150毫升的牛油果油。（圖片來源：節目《廚神到你家》截圖）

牛油果油8大功效及好處

抗炎：富含維他命A和E，可助抗炎和促進傷口癒合。

護眼：含葉黃素和玉米黃素，兩者同屬類胡蘿蔔素，有護眼作用。

護心：不飽和脂肪酸能預防心臟病及降低血壓。

抗氧化：含維他命E及單元不飽和脂肪酸有抗氧化作用。

降低壞膽固醇：富含不飽和脂肪酸，可降低體內的壞膽固醇。

穩定血糖：含Omega-9脂肪酸（油酸），能控制血糖水平。

保護皮膚：類胡蘿蔔素可抗紫外線及可見光的持續氧化，幫助抵禦陽光傷害皮膚。

冒煙點高：冒煙點指油加熱後冒煙的最低溫度，冒煙後的油成分會可能會產生有害物質，而牛油果油的發煙點介乎190°C-270°，高溫煮食下亦不易冒煙，因此適合不同的烹飪手法。

牛油果油適合人士

基本上適合大部分人食用。牛油果油雖然相比其他食油健康，但畢竟同屬油類，根據香港衛生防護中心建議，油的每日攝取量每天不宜超過25克至30克（約6至7茶匙）。

牛油果油不適合人士

腸胃不佳人士：

牛油果油含豐富的蛋白質和脂肪酸，腸胃欠佳者可能難以消化及吸收。

低血壓或血糖人士：

牛油果油具降血壓作用，如血壓低、血糖低人士不宜食用。

心臟病或服食薄血丸人士：

牛油果油的維他命K具凝血作用，與對抗凝血的薄血丸相沖，建議食用前先詢問醫生意見。

油的每日攝取量每天不宜超過25克至30克（約6至7茶匙）。（photo-ac）

牛油果油選購方法

牛油果油怎樣選購，台灣自然食品商店勝美市集YilanMart就有3大建議：

1. 選擇有「冷壓」、「未精煉」或「Extra Virgin」字眼的牛油果油：

因使用冷壓方法提取的牛油果油能保留更多牛油果的營養價值，而精煉過的牛油果油經過高溫處理，味道較淡，且營養價值較未精煉的低。

2. 顏色偏黃綠色：

呈黃綠色的牛油果油品質較佳，顏色較淺色的牛油果有可能經過精煉。

3. 選不透光的容器：

深色且不透光的容器能防止牛油果油的油脂氧化，更能保持品質。

消委會對選擇食用油也有5個建議，有興趣的也可參考：食物安全｜炒菜油鍋冒煙放食材或致癌！煎炒煮炸焗選用食油5貼士

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牛油果油用法廣泛 高煙點減低致癌風險

由於牛油果油不僅能增添食物風味，且冒煙點高，更可直接食用，因此在烹調上範疇更廣。除了可以代替牛油，塗在麵包或製成三文治外，也可製成涼拌，如日式牛油果掠拌、涼拌牛油果吞拿魚和牛油果沙律等。另外，煮食時冒出的油煙含有「丙烯醛」可引發致癌物，不宜長時間吸入，因此選用煙點高的牛油果油作油炸或煎炒等高溫烹調方式，可減輕吸入油煙的機會。

參考內容：台灣自然食品商店勝美市集YilanMart