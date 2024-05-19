拌麵食譜｜《小紅書》爆紅美食剁椒肉醬拌麵 簡單易煮5步搞掂！
撰文：Goody25
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大家吃膩了外賣，或是害怕外賣小哥送來的外賣不安全衛生，那不如自己親手下廚，煮一頓超簡單的麵條吧！
今天，小編就為大家介紹小紅書爆火的美食──「剁椒肉醬拌麵」，讓大家短短幾分鐘內就輕鬆搞定一餐啦！
剁椒肉醬拌麵食譜（按圖）
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【食材】
1. 小米椒和青線椒 ── 適量（如果大家找不到小米椒和青線椒，可以用小紅椒和青辣椒代替，並依據個人能承受的辣度加入適量的辣椒。）
2. 麵條 ── 一把
3. 肉末 ── 100克
4. 調味料：蔥、薑、蒜──適量
5. 生抽 ── 兩湯匙
6. 老抽 ── 半湯匙
7. 蠔油 ── 一湯匙
8. 料酒 ── 一湯匙
9. 鹽和糖 ── 半湯匙
10. 粟粉 ── 一湯匙
11. 水 ── 半碗
【步驟】
1. 將小米椒、青線椒、蔥、薑和蒜切碎備用。
2. 將生抽、老抽、蠔油、料酒、鹽、白糖和粟粉倒入碗中，再加入水攪拌均勻。
3. 在鍋中倒入油煮熱。將肉末倒入鍋中翻炒，直到肉末變色後，再加入一大半的蔥、薑、蒜和辣椒爆香，慢炒一分鐘。將剩餘的蔥薑蒜和調好的醬汁倒入鍋中，轉小火後繼續慢炒。
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4. 在另一個鍋中將水煮沸，將麵條煮熟，並撈出盛在盤中。
5. 將一勺生抽倒入盤中，加入適量的剁椒肉末攪拌一下就可以上桌啦。
這個剁椒肉醬拌麵真的太容易做了，而且味道真的很好吃，特別適合喜歡吃辣的朋友們。
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