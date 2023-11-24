蝦食譜｜醉蝦、啤酒蝦2種新做法多1步超爽彈！網友分享秘製醉蝦液

蝦子是受到許多人喜愛的海鮮，常見的料理方式有清蒸、快炒、燒烤等等。



不過近日有網友介紹了「醉蝦」和「啤酒蝦」的做法，食材和步驟都不複雜，想換種口味的民眾不妨在家裡試著做做看。

醉蝦和啤酒蝦做法（按圖看清👇👇👇）

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醉蝦 泡冰水更Ｑ彈

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享「醉蝦」的食譜，首先製作醉蝦液，將水200g、枸杞少許、當歸1片、紅棗3顆，魚露30cc、砂糖20g煮開，接著倒入冰水200g與紹興酒100g。

蝦子煮熟後，就可以倒入調配好的醉蝦液，等完全冷卻後放入雪櫃，隔天就能開吃，網友也提醒，如果想吃濃郁版本，可以額外添加紹興酒；而想讓蝦子更Q彈，可以燙熟後撈起泡冰水3分鐘。

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啤酒蝦 蓋焗2分鐘食得！

除了醉蝦之外，在Facebook社團「家常菜」也有網友分享過啤酒蝦的煮法，先將白蝦約20隻剪去尖角、開背去腸泥備用，再把鍋子燒熱後下油，爆香蒜頭和辣椒，之後下蝦子翻炒一下，加入一小匙鹽巴調味，接著倒入半瓶易開罐約150CC左右的啤酒。

等啤酒煮滾後，蓋上鍋蓋燜煮1至2分鐘，略為收汁即可熄火，最後盛盤撒上蔥花，即可享用美味的啤酒蝦。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蝦子別只會清蒸、快炒！內行人加1物入鍋，口感鮮甜彈牙、香氣濃郁超下飯】