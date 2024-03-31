鯛魚營養丨增記憶認知能力4益處減抑鬱都得！鯛魚飯食譜1種鍋最好

味道鮮美、肉質細膩的鯛魚深受許多人喜愛，而鯛魚有豐富的營養，對人體健康有益。



補充蛋白質吃鯛魚好嗎？鯛魚的營養價值？鯛魚適合的料理方式？本篇文章一次看懂。

鯛魚營養（按圖👇👇👇）

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吃鯛魚好處多，可補充蛋白質

台灣林雨薇營養師表示，無論是台灣鯛與真鯛都富含蛋白質，每100克真鯛含20. 6克蛋白質，而每100克台灣鯛含18. 2克蛋白質，魚肉蛋白纖維細，咀嚼後好消化吸收。而且鯛魚的蛋白質能提供人體無法合成的9種必需胺基酸，幫助人體肌肉生長及合成免疫蛋白，有助於維持免疫力，而攝取蛋白質能增加飽足感並降低食慾，對於減肥、維持體重的人來說，幫助很大。

鯛魚營養價值高

台灣林雨薇營養師表示，真鯛除了富含蛋白質之外，深海魚更多了omega-3脂肪酸，其對人體益處如下：

1. 吃真鯛有助維持認知功能、記憶力

有研究提到，DHA是Omega-3的魚油成分，尤其是大腦的主要結構成分，對於大腦的發育及維護至關重要。食用真鯛有助維持認知功能、記憶力，並可能降低年齡老化導致的認知能力下降，例如阿茲海默症。

2. 吃紅鯛魚能改善記憶力

DHA是大腦的主要結構成分，食用紅鯛魚可以支持認知功能，改善記憶力，並且有可能降低與年齡相關的認知能力下降之風險，例如阿茲海默症。

《秒殺料理》鹹酥鯛魚片食譜（按圖👇👇👇）

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3. 有助嬰兒發育

對嬰兒大腦和眼睛的發育至關重要。

4. 減輕抑鬱症狀

有助於減輕抑鬱症狀並改善整體情緒和幸福感，攝取鯛魚可能有助於改善心理健康和情緒平衡。

按圖了解吃魚的正確禮儀（按圖👇👇👇）

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鯛魚料理：日本鯛魚飯

人氣料理製作創作者「莫內廚房」分享鯛魚飯的製作方式，他表示，這是日本節慶常見的料理，調味非常清淡，只有使用昆布水調味，連常用來去腥的米酒、味醂都沒使用，因此，魚一定要很新鮮才行。在台灣，過年時鯛魚也常出現在超市、大賣場，不過新鮮度大約是可油煎的等級，建議不妨到魚市場或傳統市場買最新鮮的。

【食材（2人份）】

- 鯛魚（嘉鱲）1隻

- 昆布約10公分乘以20公分的大小

- 米2量米杯

- 水2量米杯



【步驟】

1. 昆布水製作：將昆布放入水中泡一天，先將昆布水留下，不要丟棄。

2. 將白米洗淨放入鑄鐵鍋中，使用步驟1的昆布水，將白米浸泡在昆布水裡半小時。

3. 先熱鍋、放少許油，煎一下鯛魚表面，微焦即可拿起，以增添風味。

4. 將鯛魚放在步驟2的白米上，大火煮滾，蓋上鍋蓋，轉小火煮5分鐘，熄火燜15分鐘。



【備註重點】

1. 步驟4是使用鑄鐵鍋或陶鍋的時間，此種鍋類的續熱能力較好。如果使用易潔鑊的話，大火煮滾後蓋上鍋蓋，轉小火煮12分鐘到米熟即可，可省略「燜」這個步驟。

2. 享用時，可以先將魚肉跟魚骨分開，剃除魚骨後，讓魚肉與飯拌一下。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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