蔬菜漢堡食譜｜令人愛上吃菜6個小技巧　高纖漢堡扒1招防蔬菜標水

「紅蘿蔔好臭！我不要吃」根據統計，僅7%的小學孩童蔬果攝取量達標。適逢過年大魚大肉、零食塞滿嘴，更讓家長擔心纖維攝取不足、「卡嗯嗯」的狀況。台灣農糧署在Facebook「鮮享農YA - 農糧署」分享蔬菜漢堡排食譜，巧妙融入多種蔬菜，讓孩子不知不覺就吃進營養健康的青菜，美味一百分。



台灣僅7%小童蔬果攝取量達標

根據台灣癌症基金會2023年的小學孩童蔬果攝取量問卷調查結果顯示，僅7%的小學孩童達國健署公布之台灣人每日蔬果攝取建議量「3蔬2果」，其中超過5成的家長認為孩童日常蔬果攝取量可能不夠，顯見家長對於小學孩童蔬果攝取量的關心，以及如何協助孩童攝取足量蔬果的問題急需被解決。

孩童蔬果攝取不足3大原因

調查結果指出，孩童蔬果攝取不足的三大因素為「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」，孩子每日蔬菜平均攝取1.72份，每日水果平均攝取1.55份，且近9成小學孩童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果總是差那一點！

蔬菜漢堡扒（按圖看清👇👇👇）

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你家也有挑食寶嗎？青菜沒有不見，只是藏起來了。快跟著小編一起做營養美味一百分的蔬菜漢堡扒吧。

食材：

- 椰菜花150g

- 洋蔥1／4顆

- 紅蘿蔔1／4條

- 芹菜適量

- 蒜頭2顆

- 絞肉（牛豬雞皆可）300g

- 雞蛋1顆



調味料：

黑胡椒、鹽、油各少許



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步驟：

1. 切丁：全部蔬菜切丁，分別炒熟。

2. 抓勻：混合所有食材並抓勻，順著同方向攪拌產生黏性。

3. 拍打：塑形成漢堡扒，左右拍打排出空氣。

4. 香煎：熱油鍋放入漢堡扒，小火慢慢煎熟，至均勻上色即可。

美味小秘訣：

水分較多的蔬菜建議先燙熟，擠出多餘水分，加入炒料混合抓勻。

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當季清爽美味 常見冬季蔬菜

蔬菜可依季節替換，選用當季最好吃，這些常見冬季蔬菜，都可運用在蔬菜漢堡扒。

- 椰菜

- 大白菜

- 小白菜

- 皇帝菜

- 菠菜

- 豆苗

- 芹菜

- 椰菜花

- 西蘭花

- 芫荽



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愛上蔬菜的小技巧

衛福部推薦幾個台灣人方便攝取青菜的技巧，能獲取多元營養素。

1. 搭配五顏六色青菜水果，提升食慾，又可獲得多重保健效果。

2. 青菜或水果加入米飯、麵點、湯、各類菜餚及裝盤。

3. 用新鮮蔬菜水果取代高熱量零食點心。

4. 把水果放在家中明顯處，隨時看得到、吃得到。

5. 便當盒、自助餐盤留固定空間或空格裝滿青菜。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」