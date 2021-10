食物冷知識｜蝗蟲可變身肉扒、餅乾？韓國批准它成第10種可食昆蟲

蝗蟲,講到它,一般人最先想到「蝗蟲過境」這些可怕的災害。但,如果它變成食物呢?韓國政府於2021年10月批准「蝗蟲」可食,為韓國致力推動食用昆蟲產業的最新一步。



韓國批准第10種可食昆蟲:蝗蟲

韓國政府於2021年10月宣布,蝗蟲可食用,成為韓國第10種可食昆蟲,其餘包括蚱蜢、蟬蛹、黃粉蟲、獨角仙幼蟲、黃斑黑蟋蟀、蜜蜂幼蟲等。

韓國農業部指出,蝗蟲70%熱量來自蛋白質、7.7%為不飽和脂肪酸,且生理構造與蚱蜢(已被批准可食)差異不大,適合食用。「而且,蝗蟲是蚱蜢的兩倍大,繁殖速度還更快。」韓國農業部表示。

亞洲領頭羊!韓國2020年成立食用昆蟲專案小組

全球食用昆蟲市場增長,市調公司Global Market Insights 預估,2024年美國食用昆蟲的市場價值將逼近8000萬美金,而2025年亞太地區國家的消費則可達2億7000萬美金。國際食品專業媒體FoodNavigator Asia指出,亞太地區食用昆蟲市場發展最快的就屬於韓國,韓國食用昆蟲市場2016年僅有1900萬美元市場,到2020年,食用昆蟲市場已經成長到3500萬美元,成長約84%。官方准許的可食用昆蟲更從2016年的3種成長到2020年的9種。

除了政府逐漸開放可食昆蟲種類,韓國農業部也同時一步步建構食用昆蟲供應鏈。所屬韓國農業部的農林畜產食品部(MAFRA)於2020年10月展開「昆蟲產業化專案」,致力在鑽研可食昆蟲的加工技術同時,打開可食昆蟲的商業市場。MAFRA計劃在2021年前,於慶尚北道建造昆蟲初級加工廠、於全羅道蓋建專門昆蟲飼料工廠,兩者並行打造永續的食用昆蟲產業。

昆蟲用途廣!東南亞多國致力製肉扒、餅乾、蛋白棒

除了政府支持外,從東南亞的昆蟲產業來看得以發現,民間企業也必須研發出消費者能接受的昆蟲食用方式,才有辦法推動產業。

例如,緬甸、泰國、越南等東南亞國家早有吃炸昆蟲的傳統與習慣,然而與近年興起的「食用昆蟲」運動不同的是,後者更注重提升可食昆蟲的接受度、甚至透過加工與料理技術吸引消費者買單。越南公司CricketOne正在研發蟋蟀肉扒,並把主要市場設定在喜愛吃漢堡排的日本。馬來西亞公司Ento也正在使用昆蟲蛋白研發餅乾、穀物棒等點心。再者,新加坡公司Atimate Nutrition也正用蟋蟀研發蛋白棒,可見食用昆蟲的用途不小,就看如何發揮。

韓國批准蝗蟲可食後,更給韓國研發商多一個研發可能,看看蝗蟲除了嚇人,未來能帶來哪些食用商機!

