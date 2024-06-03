米糠油功效｜降三高煙點高過橄欖油9好處　維他命K=花生油35倍！

米糠油功效｜說起常用食油，一般會想起橄欖油、芥花籽油或花生油等，但近年卻愈來愈多人選用米糠油！米糠油有8成不飽和脂肪酸，是公認健康的食油之一，而且性價比高，更是如今在日本很受歡迎的食用油。



米糠油是什麼？

米糠油又稱作玄米油、米油，是由糙米的糠皮提煉成的油脂。稻穀去殼後，那些穀殼叫做「粗糠」。在古時，這些粗糠是窮人充飢或餵豬的粗劣食物，「糟糠之妻」中的「糟糠」就是指這個。而沒有粗糠的稻穀就是「糙米」。糙米外層還有一層薄薄的皮，那層皮就是作萃取米糠油的米糠。

米糠油是由糙米的糠皮提煉成的油脂。（網上圖片）

米糠油起源於日本 性價比高

米糠油起源於日本，因當地氣候溫和、陽光和雨量充足，非常適合稻生長。因此，米糠油深受注重健康的日本人歡迎。而且米糠油性價比高，相對於橄欖油、堅果油、牛油果油等便宜，以同屬1公升的初榨橄欖油作比較，價錢可相差近3倍。米糠油：$45.9

初榨橄欖油：$152！

米糠油功效｜特有穀維素 抗氧化力是維他命E 4倍

米糠油所以健康，是因為其主要成分米糠吸收了米大部分的營養成分，是米的精華所在。據台灣農業部的資料，米糠油富含維他命E、維他命B、蛋白質、穀維素等物質。

維他命E可增強免疫力及滋潤皮膚，而米糠油特有的穀維素，其抗氧化作用更是維他命E的4倍，且具有抗發炎、降血脂及減少膽固醇吸收的功效，因此市面上，也有一些保濕護膚品，會添加米糠油作原材材料。

此外，米糠油有8成不飽和脂肪酸（單元不飽和脂肪酸佔47%，多元不飽和脂肪酸佔33%），可降血壓、降低患上冠心病的風險，保持心血管健康。而米糠油的脂肪酸組成更是最接近美國心臟協會建議的油脂攝取比例。

米糠油有8成不飽和脂肪酸。（圖片︰Unsplash）

米糠油9功效及好處

抗氧化：維他命E和穀維素具抗氧化作用，有效對抗自由基對細胞的傷害。

抗發炎：穀維素可抑制炎症，減少身體細胞發炎。

降血脂：維他命E和穀維素可降低血脂。

降血壓：不飽和脂肪酸可取代飽和脂肪和反式脂肪，助降血壓及患冠心病的風險。

減少膽固醇吸收：穀維素具抗酸化作用，可令血液中壞膽固醇含量降低。

促進皮膚健康：維他命E可減低皮膚細胞因為自由基而老化的問題。

增強免疫力：穀維素可助提升免疫力。

冒煙點高：米糠油發煙點高約254℃，適合煎、炒、炸。

無香味：適用於不同類型的烹飪，如製作蛋糕、沙律等，不易影響食物原味。



米糠油比橄欖油煙點更高 無香味可保留食物風味

米糠油與橄欖油相比，雖然不像橄欖油一樣具有特色的油香，但也因此不會影響食物原有的風味，所以常被用作製作蛋糕、沙律或調製醬汁。另外，米糠油的發煙點較橄欖油高，精製的米糠油發煙點約為254℃，而橄欖油只有232℃。食油在煮食的過程中，當高於發煙點，營養價值便容易變質、冒煙。油煙中含有「丙烯醛」（Acrolein），長期吸入便與吸香煙的結果無異，容易引致肺癌。而米糠油在高溫煮食時幾乎沒有煙，適合煎、炒、炸。

米糠油比花生油維他命K高35倍

比較香港人常用的花生油，米糠油具更高的維他命K。以每100克計算，花生油只有約0.7微克，麻油也只是13.6微克，米糠油則約24.7微克，比麻油高近2倍，更是花生油的35倍。維他命K可幫助血液凝固，促進骨骼健康。

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米糠油適合人士

米糠油適合大部分人食用，但亦應注意食油攝取量。香港衛生防護中心建議，油的每日攝取量每天不宜超過25克至30克（約6至7茶匙）。

米糠油不適合人士

低血壓或血糖人士： 米糠油具降血壓作用，如血壓低、血糖低人士不宜食用。

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選購食用油5貼士

1. 保質期： 大多數未開瓶的食用油，可在沒有太陽和光線照射或高溫的地方存放一至兩年；有些油的保質期只有一年，購買時應先查看包裝上的保質日期。

2. 發煙點：購買前可考慮所用的烹調方法作決定，如炒為主可選芥花籽油、花生油；炸為主應選用葵花籽油或米糠油，建議家裡配備不同煙點的食油。

3. 穩定性：食油能抵受高溫和是否容易氧化也是考慮因素。多元不飽和脂肪酸在高溫環境下容易氧化而變質，長期使用重複加熱的植物油會促令血壓升高、血管阻塞。

4. 避免選擇動物性食油：動物性食油有豬油、牛油等已含不耐高溫的膽固醇，如果烹飪方式常常為高溫煎炸炒的話應避免選用，以免膽固醇氧化，攝取後影響心血管。

5. 食油特性：食油的質地及味道也會影響食物的風味。

參考內容：香港衛生防護中心／台灣農業部／美國心臟協會