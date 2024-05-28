白鳳丸功效｜補氣血4功效可改善男士性功能！6類人慎服+燉湯食譜

白鳳丸可說是家傳戶曉的女性調經養生品。一些女性當經期出現問題，便會想到以白鳳丸來調理身體。其實，白鳳丸非人人適合，亂吃隨時傷身！白鳳丸應該幾時食？當中又有什麼禁忌和副作用？



白鳳丸是什麼？為什麼用白蠟殼？

白鳳丸原名烏雞丸、白鳳丹，是中國常見的婦科用藥。白鳳二字，源於烏雞全身雪白的羽毛而命名。

白鳳丸首載於明代時期的醫家龔廷賢的著作《壽世保元》，後來經清代太醫院調整，被太后和嬪妃作為宮廷秘方服用。滿清末年，慈禧太后因政務繁忙，想抗老回春，所以常服用白鳳丸而令其成為家傳戶曉的女性補品。而白鳳丸多以蠟殼包裹，因蠟殼密封性好，也有防光照、防吸潮、防蟲蛀和防揮發等功效，可延長中成藥的保存期限。

白鳳丸的蠟殼密封性好，可防光照、防吸潮、防蟲蛀和防揮發，延長中成藥的保存期限。（網上圖片）

白鳳丸主要成分

傳統的白鳳丸主要成分除了烏雞外，還有各種珍貴藥材，例如人參、鹿角膠、牡蠣、白芍、當歸、甘草、鹿角霜、鱉甲、丹參、香附、天門冬、桑螵蛸、熟地黃、生地黃、川芎、黃芪、銀柴胡、芡實、山藥。

人參、鹿角膠、牡蠣、白芍、當歸、甘草：補氣養血。

鹿角霜、鱉甲、丹參、香附：活血化瘀。

天門冬、桑螵蛸、熟地黃、生地黃：滋陰補血。

川芎、黃芪、銀柴胡、芡實、山藥：健脾益氣。



不過，市面上不同品牌的白鳳丸有不同成分，但主要仍以當歸、黃芪、熟地黃、白芍等為主，功效亦大致相同。

白鳳丸4大功效｜補氣益血改善月經不調、更年期女性最啱

白鳳丸具有補氣益血、補脾益腎、調經止帶、滋陰養顏的功效，可用於氣血不足、身體虛弱、腰膝痠軟、月經不調和女性崩漏（女性不在經期但陰道大量出血）、帶下（陰道分泌物過量）。

另外，參考甘肅省約品監督管理局資料，白鳳丸亦對更年期出現的綜合症，如憂鬱、頭痛、頭暈、失眠、易煩躁、心悸，頸部皮膚潮紅及手指溫度增高、麻木等有顯著的改善作用。

白鳳丸適合人士｜男性吃可改善性功能

1. 氣血虛弱、體質瘦弱女性

2. 更年期女性

3. 男性性功能出現問題人士



很多人認為，白鳳丸只屬於女性的滋陰補品。不過，其實男性同樣可使用白鳳丸。據中華預防醫學會期刊《家庭醫學》指，白鳳丸對於男性前列腺增生、前列腺炎、男性性功能減退、精液不液化症及不育等也有改善作用。

男性亦可服用烏雞白鳳丸，改善性功能。（圖片：shutterstock）

白鳳丸禁忌

服用白鳳丸期間，避免進食生冷、辛辣等含刺激性食物。另外，若有傷風感冒或熱症患者，亦應暫停服用。

白鳳丸不適合人士｜6類人慎用免加重病情

雖說白鳳丸對女性調經有幫助，但並非所有女性都適合服用，如亂食可能會導致月經失調，甚至加劇病情，建議食用前應詢問醫生意見。

1. 體型肥胖女性

較為肥胖的女性也有可能因「痰濕」而出現月經不調，如此時服用白鳳丸，可能會加重痰濕，令病情加劇。

2. 白帶顏色偏黃的女性

女性白帶發黃、有腥味，可能與濕熱引起的慢性骨盆腔炎有關，使用白鳳丸會加重濕熱的症狀。

3. 白帶增多的女性

白帶增多有機會是滴蟲性陰道炎，服食白鳳丸並不能起療效，反而會引致上火，令病情加重，導致牙齦出血、口腔潰瘍等情況。

烏雞白鳳丸並非所有女性都適合服用。（ GettyImages）

4. 孕婦

白鳳丸的活血功效可能會增加孕婦出血的機會，引起副作用，嚴重可能會導致流產。

5. 脾胃較弱、感冒發燒者

白鳳丸滋陰成分較多，脾胃較弱人士及感冒人士難以消化吸收。

6. 肥胖、糖尿病、高血壓或有心血管疾病患者

白鳳丸有活血功效，建議食用前先詢問醫生意見。

白鳳丸入饌 燉烏雞湯

白鳳丸味甜及帶有少少苦味，除單吃外，也可把白鳳丸入饌，例如白鳳丸煮湯。因有些人可能不喜歡直接服用，煲湯可除去藥丸的中藥味，脾胃較易接受，容易入口。而紅棗、陳皮和烏雞同樣有益氣養血的功效，功效類似的食材一起用，中醫稱之為「相須」，可增強效用。

白鳳丸燉烏雞湯功效：補氣益血、補脾益腎及調理經期。（網上圖片）

白鳳丸燉烏雞湯食譜

材料：白鳳丸3.5克、紅棗10克（約5粒）、烏雞1隻、陳皮1/4片

功效：補氣益血、補脾益腎及調理經期

做法：

1. 除去烏雞的頭尾及內臟，洗淨備用；

2. 陳皮用凍水浸30分鐘備用；

3. 將陳皮加入鍋裡，加水煮沸後再放入其他材料，慢火燉3小時，加少許鹽調味即可。

參考內容：甘肅省約品監督管理局-烏雞白鳳丸的17種新用途／中華預防醫學會期刊《家庭醫學》-男性也要巧用烏雞白鳳丸