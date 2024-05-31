潺菜功效｜通便降膽固醇10益處糖尿病最啱！鈣比牛奶高2類人慎食

潺菜功效｜說起潺菜，大家總會想起和秋葵一樣滑潺潺的質感，不過千祈別少看這種黏液，其實有不少營養價值！而且潺菜含大量纖維，更有腸道清道夫的稱譽。到底這種通便神物是否人人適合食用？



潺菜黏滑性價比高 $4斤有交易

潺菜（英文Basella alba）又叫作藤菜或木耳菜，屬於落葵科的藤蔓植物。潺菜的藤葉在揉損後質感滑膩，且進食時夾帶有膠質的黏液，而「潺」在廣東話中有滑溜、質感粘稠的意思，潺菜亦因此得名。潺菜當造期為每年5月至9月，一般會以快炒、涼拌或煲湯為主要食法。潺菜性價比高，相對較其他蔬菜便宜，每斤約$4-$10不等。

潺菜營養豐富，但比其他菜心、西蘭花便宜，約$4斤也有交易。（資料圖片）

潺菜功效｜潺菜10益處 通便降血壓便秘人士最適合

在營養學角度，潺菜含有多種維他命、鈣、鐵和硒，當中鈣含量每100克有109-166毫克，比牛奶（104毫克）更高，鈣有助強健骨骼、幫助肌肉、心臟和神經正常運作；而潺菜硒含量有2.6微克，也是蔬菜中名列前茅。硒有助提高免疫力、維持心血管健康。

漁農自然護理署資料介紹，潺菜滑潺潺的黏液，其實部分來自於它的水溶性膳食纖維，包含植物膠、果膠、黏質，除了有很強的通便效果，能預防及治療便秘外，更有助降低身體中的膽固醇，具有很好的降血壓、血脂的功效，適合糖尿病患者。同樣滑潺潺的蔬菜還有秋葵、淮山等，也有一樣功效。

潺菜夾帶有膠質的黏液，因而得名。（網上圖片）

在中醫學角度，潺菜味甘酸、性寒，歸心、肝、脾、大腸、小腸經，除滑腸外，可清熱解毒、潤燥涼血（讓血液恢復正常運行）、肌肉生長、益肝、治療便秘、痢疾（細菌性腸道傳染病）、癤腫（皮膚受細菌感染而化膿腫起）、皮膚炎症等疾病。

1. 強健骨骼、幫助肌肉、心臟和神經正常運作

2. 提高免疫力、維持心血管健康

3. 預防及改善便秘

4. 降膽固醇

5. 降血壓、血脂

6. 清熱解毒

7. 潤燥涼血

8. 幫助肌肉生長

9. 益肝

10. 治療痢疾、癤腫和皮膚炎症等疾病



潺菜滑潺潺的黏液，部分來自於它的水溶性膳食纖維。（網上圖片）

潺菜適合人士

便秘患者

糖尿病患者

發燒患者

消化不良者



潺菜不適合人士

腎結石患者：潺菜屬高草酸食物，台灣食藥署指出，攝取過多草酸會影響礦物質的吸收，加劇病情。台灣澄清醫院建議腎結石患者每日草酸攝取量應少於50毫克。



體質虛寒人士：潺菜屬寒涼的食物，體質虛寒人士不宜食用，以免損害腸胃，造成腹瀉。



潺菜禁忌

潺菜勿與牛奶同用，因為潺菜屬於弱酸性的，會分解牛奶的鈣質，導致鈣質流失。



潺菜來作煮湯，可令其滑膩的口感變得爽甜軟滑，更為可口。加入同樣有清熱功效的鹹蛋和皮蛋，可加強療效。適逢天氣濕熱，潺菜當造，不如來一碗潺菜金銀蛋湯清清熱。

潺菜金銀蛋湯食譜

潺菜金銀蛋湯功效：通腸胃、助大便暢通、降火益氣及預防濕熱痢疾。（網上圖片）

材料：潺菜500克、鹹蛋1隻、皮蛋1隻、蒜頭3-6克（約2瓣）、生薑、鹽適量和油適量

功效：通腸胃、助大便暢通、降火益氣及預防濕熱痢疾

做法：

1. 潺菜洗淨，摘段備用；

2. 鹹蛋取其蛋黃，去殼切半拍扁，保留蛋漿備用；

3. 皮蛋去殼切成4-6塊；

4. 鍋中加水、薑、鹹蛋、蒜頭，以大火煮滾後，下潺菜和皮蛋；

5. 待鍋中材料煮熟後，下鹹蛋蛋漿，加入鹽和油調味便可。

想降血壓，也可試試與潺菜有類似功效的秋葵煮湯。【健康湯水食譜】秋葵豆腐蛋花湯降血糖血壓 處理食用秋葵注意…

秋葵豆腐蛋花湯食譜

參考資料：漁農自然護理署／香港有機生活發展基金／台灣食藥署／台灣澄清醫院