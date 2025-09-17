烏雞功效｜益氣血防脫髮11好處+推介湯水　6類人慎食 男士易上火?

烏雞功效｜烏雞給人印象，就是用作煲湯補身，但為什麼是烏雞？而非其他黃皮雞？烏雞功效良多，但牠與普通雞有何不同？有指男性體質屬陽，喝溫補的烏雞湯容易上火，這說法又是否正確？以下註冊中醫師關應春為我們講解烏雞的好處和食用禁忌。



烏雞功效｜「十全」烏雞是什麼？經熬煮水解才釋出營養

烏雞，又稱烏骨雞、竹絲雞、武山雞、屬於家雞的一種，具有藥用價值。烏雞的發源地在中國江西泰和武山北岩汪陂村，故又名武山雞。人稱烏雞為「十全」：「紫冠、綠耳、白絲毛、藍纓子、鬍子、五爪、毛腳、烏皮、烏骨、烏肉」來與其他雞類區分。

烏雞全身羽毛潔白，但喙、趾、肉、骨和皮呈黑色。關醫師補充，因烏雞所含的營養成分要經過熬煮足夠時間，水解後才能釋放出來，因此適合煮湯。

【Gi味俱全】黃淑儀椰子雞湯食譜 揀椰子紅棗去核烏雞氽水7貼士

烏雞全身羽毛潔白，但喙、趾、肉、骨和皮呈黑色。（網上圖片）

烏雞功效｜烏雞與普通雞分別 脂肪是普通雞1/15

比起普通的雞，烏雞的營養價值更高。烏雞除了氨基酸含量比普通雞要高外，胡蘿蔔素和維生素都比普通雞多，且熱量和脂肪亦更低。以每100克雞肉計算，普通雞脂肪含量為35.4克，烏雞約2.3克，只有普通雞的1/15；而烏雞的鎂含量約7毫克，是普通雞的7-8倍，鎂有助維持肌肉骨骼健康。

煎雞扒貼士｜免油免粉日本全農教煎雞扒3貼士 多做1步皮脆肉嫩！

烏雞11大功效 益氣補血適合貧血患者

烏雞從營養學角度，其膽固醇含量低，營養成分比普通雞肉高，富含多肽、蛋白質、胺基酸蛋白質、胺基酸、脂肪酸，具抗氧化、抗衰老及抗疲勞的功效。另外，也有研究指出，烏雞的抗氧化作用源於牠所含的黑色素。

在中醫角度，烏雞具有益氣補血、滋陰清熱、補肝益腎、健脾止瀉、改善女性崩中（非月經期陰道大量出血）、帶下（白帶增多）的情況等功效，對貧血患者療效更佳。關醫師補充，大多數黑色的食物有補肝腎的作用，也有「髮為血之餘」的說法，血液充足便能養髮，且肝腎同源，因此烏雞亦具防止頭髮早白、減少脫髮及幫助頭髮生長的功用。

防脫髮食物｜血氣差脫髮5原因跟秋天有關？黑木耳花生7食療防脫髮

烏雞適合人士

1. 體虛、血虛人士

2. 產婦

3. 肝腎不足、脾胃不佳的人

4. 更年期或老年期女性



關醫師亦補充，烏雞中的微量元素鈣、鐵、脂肪酸、維生素C及E，對女性尤為重要，尤其是更年期後或老年期鈣質流失，骨質疏鬆，或有缺鐵性貧血、月經後血虛出現的眩暈、生育後氣血不足等虛損症狀。對於女性，最常接觸到的便是烏雞白鳳丸或產後月子湯水。

烏雞功效｜烏雞非女士專屬 男性肝腎不足遺精亦啱

不過，烏雞也並非女性專屬的補品，雖然有指男性體質偏陽，烏雞溫補，男性吃烏雞容易上火，但關醫師解釋，男性體質會受生活習慣及年輕增長等因素影響而改變，飲用烏雞湯不一定會上火。如男性因氣血虧虛、肝腎不足引起的遺精、滑精，飲用烏雞湯反而有一定的幫助。

烏雞並非女性專屬的滋補品。（網上圖片）

烏雞不適合人士

1. 熱性體質或內有熱邪的人，例如口臭、口瘡、大便乾硬秘結、暗瘡、喉嚨痛、感冒、發熱、咳嗽、有痰等。

2. 動脈硬化

3. 冠心病患者

4. 高血脂人士

5. 腎病患者

6. 尿毒症患者

烏雞禁忌：6食材勿同放 加肉恐增肝臟負擔

烏雞是補益的食物，因此關醫師建議盡量避免與一些寒涼的食材一同食用，以免影響功效，例如白蘿蔔、西芹、冬瓜、竹蔗、茅根、海底椰等。另外，由於本身已含豐富蛋白質及氨基酸，因此煮用時避免放入其他肉類，如牛肉、鴨等，以免身體吸收過多，對肝臟造成負擔。

中醫推薦淮山杞子烏雞湯 健脾去濕

梅雨季天氣濕熱，人容易疲倦。關醫師推介飲用淮山杞子烏雞湯，可健脾去濕、補氣養血，適合這個季節滋補身體。

淮山杞子烏雞湯食譜

淮山杞子烏雞湯功效：補氣養血、健脾去濕（資料圖片）

材料：鮮淮山1根、枸杞子12克、茯苓15克、紅棗3粒、蓮子12克、芡實12克、陳皮1角、烏雞半隻至一隻。

做法：

1. 烏雞洗淨汆水，其餘材料洗淨備用。

2. 所有食材放進鍋中加水，以大火煮沸後，轉小火煮2小時，調味後即可。

功效：補氣養血、健脾去濕

烏雞也可炮製滋陰美顏湯水👉👉👉花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠燉竹絲雞湯食譜

花膠燉竹絲雞湯（燉）

材料：花膠4塊、竹絲雞半隻、石斛8粒、蜜棗3粒、酒1茶匙、鹽適量、薑數片、葱少許、滾水5碗

做法：

1. 花膠以凍水浸發過夜，其間可放在雪櫃內。

2. 用薑、葱將花膠氽水10分鐘，蓋上蓋子，待花膠回復至室溫。

3. 竹絲雞斬件，除去內臟及洗淨備用。

4. 再煲滾一鍋熱水，將竹絲雞氽水。

5. 將竹絲雞、石斛、蜜棗及酒等加進燉盅，再倒入滾水至7成滿，蓋上蓋子，以慢火隔水燉3小時。

6. 加入花膠後再慢火燉1小時，加鹽調味，即成。

註冊中醫師關應春（圖片由本人提供）

參考資料：烏雞中營養和功能活性物質及其生物學活性研究進展