水果放久營養會流失？西瓜芒果切塊類胡蘿蔔素反升 哪種增維他命C

過去常聽聞將切好的水果放雪櫃冷藏，會導致營養流光，到底是否為真？對此，來自台灣的醫生盧立穎提到，外國研究曾針對鳳梨、芒果、哈密瓜、西瓜、草莓、奇異果等6種水果進行實驗，結果發現大部分的水果在切成小塊後冷藏9天內，抗氧化營養素減少幅度最高可達25%，但西瓜、芒果切塊的類胡蘿蔔素在光照下反而增加。他建議，買回來的水果若沒有要立即食用，仍以整顆放雪櫃保存較佳。



西瓜、芒果切塊 類胡蘿蔔素光照下不跌反升

放冷藏的水果營養價值到底會不會減少？台灣健檢診所副院長盧立穎在個人Facebook專頁發文分享，根據2006年於《農業和食品化學期刊》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）發表的一篇研究，針對鳳梨、芒果、哈密瓜、西瓜、草莓、奇異果，在5度環境下存放9天，分析此段期間的維他命C、類胡蘿蔔素、總酚類等抗氧化營養素含量變化。

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該研究結果顯示，大部分水果在切塊後9天的期間內，抗氧化營養素會下降不少，維他命C及類胡蘿蔔素最多會減少25%；另外，光照下的奇異果及哈密瓜切塊的類胡蘿蔔素也會減少，但西瓜跟芒果切塊的類胡蘿蔔素反而會增加。而切塊之後的奇異果存放期不超過6天，其他水果存放期也不超過9天。

芒果、草莓9天後 維他命C增加

盧立穎表示，大多數的水果若「整顆保存」的話，9天後其抗氧化營養素並不會有太大的流失，甚至芒果、草莓的維他命C在經過9天後還增加了，原因可能與水果的成熟度增加有關。因此他建議，買回來的水果若沒有要馬上食用，仍以「完整沒切過」於雪櫃保存較佳，保存時間也盡量不要超過1周。

此外，盧立穎補充，綠奇異果跟金黃奇異果，除了口味上的不同，營養價值上也略有差異，根據台灣食藥署資料，熱量2者其實差不多，金黃色款的維他命C更高，而綠色款的膳食纖維、鉀較多，另也只有其含葉酸，但差距並不大。

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