火龍果禁忌｜火龍果配牛奶中毒難消化？營養師解迷思 2類人不宜！

炎炎夏日，喝上一杯沁涼果汁是再幸福不過的事了！先前網絡曾傳言火龍果不能跟牛奶搭配食用。對此，就有營養師表示，火龍果並不會與牛奶打成汁就導致消化不良情形，大家應可安心飲用。



水果與牛奶同食會中毒、消化不良？

針對網傳火龍果含有維他命C，而牛奶富含蛋白質，一起吃會使蛋白質變質，不易消化，甚至中毒一事，台灣衛生福利部南投醫院陳孟伊營養師澄清，許多水果都富含維他命C，例如芭樂、奇異果、草莓等，這些食物與牛奶一起食用並不會導致消化不良或中毒的情況，如果乳糖不耐的人或對牛奶敏感者，也可以豆漿取代飲用，一樣美味又健康。

火龍果營養 高糖高鉀2類人不宜

每年6-11月是火龍果的盛產期，陳孟伊說明，火龍果富含多種營養成分，例如維他命、礦物質、膳食纖維、多酚類及花青素等植化素，其中的多種營養成分具有抗氧化作用，營養價值相當高，不過，她也提醒，火龍果雖然吃起來甜度不如鳳梨或西瓜，但火龍果的含糖量其實是高糖分、高鉀水果，因此糖尿病或腎臟病的患者不宜過量食用。

火龍果牛奶 小心細菌滋生

另外，火龍果牛奶香濃美味，夏季時期更會把果汁與冰塊一起攪打，陳孟伊建議，在使用或選購冰塊時，需注意冰塊的來源及衛生，製造冰塊的衛生環境若不佳，可能會導致細菌孳生而引發食安問題。

最後，陳孟伊強調，其實近年來大眾健康意識抬頭，開始願意多攝取蔬果，有些人會選擇在早上時，將蔬菜水果搭配牛奶攪打後飲用，這樣不僅能補充鈣質，還有蔬果的微量元素及膳食纖維，其實只要食材夠新鮮，基本上都是能夠保有健康與美味的效果。

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