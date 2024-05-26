糖尿病飲食｜吃太快易誘發糖尿病！醫推飲食5原則 斷食也要啱時間

飯吃太快除了易胖外還有誘發糖尿病的風險。生活步調相對緊湊、快速的現代社會，不少人都有「飯越吃越快」的跡象，然而除了家長常提醒的「對腸胃負擔過大」之外，來自台灣的謝安民醫生也透露，其實飯吃太快還有可能增加「糖尿病風險」，分析其背後恐怖關鍵，同時分享5大原則供民眾參考。



謝安民醫生在Facebook專頁「謝醫師開講」發文，直言進食速度、用餐時間點對健康的影響眾所周知，但大多數人卻不知道，飯吃太快除了造成上消化道的負擔之外，還有誘發糖尿病的風險，呼籲民眾在飲食上應遵守5大原則，不要跟身體健康過不去。

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「進食過快最大的壞處，就是往往會不知不覺地吃過頭」，謝安民醫生表示，由於大腦需要20分鐘才收到「有飽足感」的訊號，因此吃太過就會導致「吃下遠比預期分量多的食物」，在卡路里攝取超量的情況下，導致易變胖、胰島素拮抗和糖尿病等。

另外謝安民醫生也針對「間歇性禁食法（intermittent fasting）」做出說明，直言將進食的8個小時安排在早上，而非中午、下午等較晚的時間，更能有效的控制空腹血糖；同時「高能量早餐」和「低能量晚餐」也是可以依循的方式。

最後謝安民醫生也表示，遵循「兼顧飲食份量、食物品質」、「細嚼慢嚥」、「早／午餐為主餐」、「睡前1至2小時少碰高熱量食物」的原則，同時放寬心謹記「偶爾違背不用太緊張」，就能在享受食物的同時，還能兼顧身體健康。

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