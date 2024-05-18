消暑方法｜中醫4招解暑吃生薑解濕暖脾胃　推介四神湯 喝凍飲超錯

來自台灣的中醫師邵禹豪表示，人體會因環境的變化而感到不適，在潮濕的環境下，許多人會因此感到身體疲勞。面對濕熱天氣，他分享可以做4件事，除了適度流汗、注意室內外溫差，也要避免喝冰飲。



濕重疲勞 筋骨痠痛

邵禹豪在Facebook專頁「中醫師邵禹豪．阿豪醫師」發文指出，連日陰雨導致環境潮濕，身體難以排除水氣，導致體內濕氣加重、循環變差之下，「疲勞」便是常見症狀之一，而「頭暈、頭脹」則是濕氣聚於頭部的表現，若濕氣聚於筋骨，則可能感到「痠痛」。

邵禹豪建議，這個節氣很適合吃四神湯，能透過調理脾胃化除濕氣，若是體質偏寒者，也可以吃點生薑，溫暖脾胃、化解水濕，但這種時候不適合單吃人參，很容易化熱上火。

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面對近日濕濕熱熱的天氣，邵禹豪分享可以做「4件事」：

1. 避免冰冷的飲料

夏天會將身體的氣血帶至表層，導致內部狀態相對偏弱，若毫無限制地攝取冷飲或冷食，對脾胃的負擔會非常巨大，並直接導致脾胃無法處理體內濕氣。

2. 適度地流汗

流汗的方式與選擇很多，比方運動、泡澡等等，都是不錯的方式，透過排汗也能夠排除水氣，並間接加強體內循環，但要注意，大量出汗後要攝取足夠的電解質與水分。

3. 按壓天樞、陰陵泉、太白穴

這三穴是脾胃的重要穴位，「天樞」位在肚臍旁開三指寬處，能夠理氣化濕；「陰陵泉」位在內側膝蓋下方，也是健脾化濕的重要穴位；「太白」在腳大趾本節（第1蹠趾關節，大趾和腳掌交界處），能治濕氣、甚至有升提脾氣的功能。

4. 室內外溫差大可帶件防風薄外套

相較於冬天的室內外溫差，夏季的溫差其實也非常驚人，尤其動輒35度的高溫，室內又是25度以下的環境，這樣的溫度差對於人體的調節壓力很大，若適應不良，便可能出現倦怠頭暈，甚至腸胃不適的陰暑症狀。

飲冰水易腹瀉脹氣 去頭部濕氣靠辛溫藥材

邵禹豪補充，濕濕的天氣容易感到頭昏眼花，精神也比較難以集中，尤其戶外濕熱與室內涼爽的環境交替，就如同把人體「冰鎮」住，熱氣和水氣會被鎖在體內難以散出，如果濕氣累積在頭部，便容易頭暈、頭脹痛、疲勞，甚至會產生鼻塞、打噴嚏等症狀。

這時，可以透過辛溫發散的藥材、將被封印的肌膚表層打開，產生正常的汗液調節，便能有效除去頭部濕氣。此外，若長期喝冰涼飲料與生冷食物，對脾胃會造成巨大壓力，產生消化不良、腹瀉、脹氣等症狀，這時則能透過具芳香性的藥物，促進脾胃機能、化解濕氣；具有寒濕體質的患者，則適合透過較強溫性的藥材，補益脾胃的陽氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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