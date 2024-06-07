端午糉丨網民翻熱糉子靠1物濕潤軟綿只需3分鐘！網友熱議翻熱秘訣

端午節又要來了！許多人為了應景都會買糭子吃，使用電鍋加熱更是許多人的首選。近日，就有一名網友傳授加熱糭子的秘訣，那就是把衛生紙弄濕，包在糭葉外面，再微波加熱就有電鍋蒸的效果，且口感就像是現蒸的。貼文PO出後，引起網友的熱烈關注。



近日，一名網友在Threads上發文分享糭子加熱的妙招，只需用微波爐就能加熱，且還能達到電鍋蒸的效果。原PO寫下，「粽子（糭子）原來包衛生紙泡濕在微波就能達到蒸的效果～學」從影片中，可見原PO將衛生紙包在粽葉上，並將糭子泡濕，把糭子包起來，再微波加熱3到5分鐘後就能享用。

糭子原來包衛生紙泡濕在微波就能達到蒸的效果（threads@fkkwu）

▼5招健康吃糭子（點擊下圖看清👇👇👇）

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言寫下，「我用你的方法，只是改用廚房紙巾沾水包住冷藏的粽子微波一分半，很成功。謝謝你」、「真的！無論什麼用這個方法都可以！」、「口感像剛蒸好」。

按圖看鹹糭（如鹹肉糭）、甜糭（如梘水糭）、裹蒸糭的蒸、烚、叮的貼士👇👇👇

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另外，也有網友說，「冰過的饅頭上面放一張沾濕的餐巾紙也可以」。也有內行分享，若不想浪費衛生紙，倒一點水在盤子旁邊，再拿去微波，也能達到蒸的效果，「外皮沾濕感覺一樣的道理 然後盤子倒一點水在旁邊 因為感覺很浪費衛生紙你整個淋濕放盤子也可以，衛生紙多餘了」、「如果怕失敗，碗公裡面放一點點水」。

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