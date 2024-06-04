紅菜頭功效丨降血壓助抗癌紅菜頭抗氧化強！真空包裝 食前多做1步
撰文：健康2.0
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「紅菜頭」是近年來逐漸受到關注的健康食材，但許多人常因備料麻煩，而從未嘗試過。
營養師表示，紅菜頭在西方國家一直都是很常使用的蔬菜，台灣近年來也常見將其入菜到料理中，不僅營養價值高，還有助於血管舒張，如果怕處理起來很麻煩，也可以選購真空包裝款，來節省料理時間。
紅菜頭營養（按圖）
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「甜菜色素」超強抗氧化 4類人最啱
台灣營養師簡鈺樺指出，紅菜頭因呈現出美麗的紅色，也被稱為「天然紅寶石」，這個紅色來自於甜菜色素（betacyanin），這是一種超強抗氧化力的營養素，面對現代人高壓、外食、空氣污染及熬夜等所產生的自由基，甜菜色素能將其消除。
紅菜頭富含多種營養素 有助血管舒張
此外，簡鈺樺提到，紅菜頭還富含多種維他命、礦物質，以及豐富的天然硝酸鹽（inorganic anions nitrate）。在部分文獻中還發現，紅菜頭中的天然硝酸鹽對血壓調節有一定的助益，由於人體會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，而這過程會生成「一氧化氮」，進而幫助血管舒張。在抗癌或防癌的議題上，也可以看到許多與紅菜頭相關的討論。目前有研究發現，紅菜頭對於部分癌別的腫瘤有助於抑制生長的效果。
蘋果紅菜頭沙律食譜（按圖）
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想吃紅菜頭但麻煩？可選購真空包裝款
簡鈺樺提醒，對於想吃紅菜頭攝取營養，卻覺得處理紅菜頭很麻煩的民眾，可以選購看看市面上的真空包裝紅菜頭，在處理食材上會更省時方便，不過要特別留意，大部分真空包裝的紅菜頭，都必須要經過飲用水沖洗過後，才可以食用。
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