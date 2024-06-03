水腫解決丨紅豆水去水腫非紅豆做？營養師揭錯1步失營養愈喝愈胖

許多人為了處理體內濕氣過重引起的水腫問題，常選擇飲用紅豆水來幫助消除水腫。市面上也有許多紅豆水產品吸引眾多消費者的目光。然而，很多人對於熬煮紅豆水的細節了解不足，這可能影響紅豆水的功效，使其效果不盡理想。



營養師揭密！紅豆水原來是用赤小豆做的

台灣營養師黃品瑄指出，紅豆水所使用的豆類其實是赤小豆（赤豆），而非一般所認識的紅豆。赤豆是一種常見的豆類，外型比一般紅豆瘦長一些，在中醫學中被廣泛應用。赤豆含有豐富的鉀，有助於排出體內多餘的鈉、幫助排除多餘水分，進而具有消水腫的效果。

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熬煮紅豆水需注意避免赤小豆破裂

台灣營養師黃品瑄提醒民眾在家熬煮紅豆水時，除了不要加糖外，還需特別注意一些細節。首先，烹煮赤豆時應控制火候，避免赤小豆煮破，影響其營養成分和功效。此外，赤小豆屬於澱粉類食材，若破裂會使澱粉溶入水中，人體吸收後可能會轉化為熱量，導致可能消水腫無效還反而變胖。然而，精確掌握赤小豆不破裂的烹煮時間並不容易，因此建議民眾可以考慮購買市售的紅豆水產品，避免白忙一場。

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紅豆水非解決水腫的萬靈藥

台灣中國醫藥大學附設醫院的江孟霖醫師表示，水腫的成因眾多，紅豆水確實對消水腫有一定的效果，但並非所有人都適用，也不適用於所有的水腫情況。若水腫問題長期存在，建議還是要尋求專業醫師的建議、進行深入檢查，以制定合適的處置方案，解決水腫問題。

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