補鐵食物｜缺鐵嚴重導致記憶斷片？補鐵8食物1款鐵質多牛扒3倍！

你絕對沒有想到！1根豬血糕比8盎司牛扒高出3倍的鐵！台灣一名年輕媽媽常常忘記車停哪兒，家人擔心她失智，恐弄丟小孩，安排她就醫，發現無關失智，而是體內太缺鐵。



對此，就有營養師表示，可吃蛤蜊、豬血等體積小、含鐵高的食物補鐵。

網友熱議的8大高鐵質食物排行（按圖）

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台灣營養師李婉萍在節目《醫師好辣》中分享，一名媽媽有2個小孩，1個年初生、1個年尾生，請育嬰假在家帶小孩，有次她騎單車載老大去保母家，回來時管理員問她「你的腳踏車呢？」，她回「我沒騎。」，管理員說「有。」並放監視器給她看，證明她真的有騎車出門。

李婉萍說，最後是先生找到腳踏車，不過這名媽媽還是表示自己想不起來腳踏車為何停在那，婆婆知道後就說「你怎麼會忘記，以後是不是也會忘記小孩在哪兒？」，而家人也因擔心她失智帶她就醫，經醫師評估後發現，這名媽媽並沒有失智，而是因為缺鐵情況嚴重導致。

▼缺鐵性貧血會有什麼症狀？（點擊圖片查看👇👇👇）

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李婉萍指出，女性哺乳期1天需要45毫克的鐵，而這名媽媽本來就缺鐵，又因哺乳缺鐵情況雪上加霜，而人在缺鐵時候，會導致貧血、記性也不好，這名媽媽找到原因，額外補充鐵後，記性慢慢有改善。

李婉萍也建議，缺鐵可以多吃豬肝、腰子、豬心等鐵量高的優質內臟，一般人一天需攝取鐵質約10至15毫克，1根豬血糕有12.8毫克的鐵，吃1根今天的鐵質量就夠了，至於牛扒也含有鐵，但含量遠不及豬血糕，8盎司牛扒約有4.8毫克的鐵，要吃到15毫克的鐵，得吃24盎司的牛扒。

缺乏鐵質7症狀（按圖👇👇👇）

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若怕胖又想補鐵，李婉萍表示，也可吃蛤蜊，6顆花蛤熱量僅30卡，但含鐵量高達2.5毫克，吃一點點就能補鐵，CP值很高，其他富含鐵的食物，另外，也豬肝湯、豬血湯也是富含鐵的食物。

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