食荔枝發現有蟲勁崩潰！隨時食埋蟲糞！揀鮮甜多汁4招 非愈紅愈好

荔枝是夏季的當造水果，味道清甜可口，很多人都忍不住一口接一口地開懷大吃。有網民在Facebook群組上哭訴，表示自己豪邁地吃了十幾斤荔枝後，在網路上看到有人說「荔枝有蟲」，真相令她感到崩潰，直言「噁心想吐」。想要知道荔枝有沒有蟲，原來可從果柄中看出來，如果不想吃後崩潰，就要快學會挑荔枝4招！



荔枝內有蟲！

荔枝當造，清甜可口的荔枝不但吸引人們的喜愛，同樣吸引蟲子進食。有網民在Facebook群組「爆廢1公社」表示自己本來對荔枝情有獨鍾，每年夏天必定會大吃特吃，誰知卻在網路上得知荔枝內會有蟲，讓她悲痛莫名：「蒼天啊！為什麼，為什麼要讓我知道這件事！」

果蠅幼蟲灰白透明 1個月壽命

荔枝一般在果蒂位置藏有半透明的小蟲，那是果蠅的幼蟲。果蠅喜歡水果發酵的氣味，因此常見在水果，果皮或果肉附近出現，並會吸食熟透水果的汁液。果蠅亦會在水果上產卵，蟲卵細小，肉眼難辨。蟲卵僅一天便會孵化，幼蟲半透明，呈灰白色，會吸食水果的養份。幼蟲只需10天就能成長為成蟲，壽命約有一個月。

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黑色蟲糞 對人體無害

假如切開水果後發現藏蟲，或是一點點黑色的蟲糞，建議立即丟棄，不要食用。雖然果蠅對人體無害，但不少人仍會覺得十分噁心。

揀荔枝4招

許多網友見帖文都紛紛留言安慰說，有蟲的荔枝反而是最甜的。雖然這種說法暫時並沒有根據，但想要挑選又香又甜又沒有蟲子的荔枝也不是沒有辦法。

曾有內地美食專欄作者「小茉莉美食記」分享自己挑選靚荔枝的心得，歸納出4個條件：

1. 荔枝皮紅中帶綠

原來荔枝並不是果皮愈紅愈好吃，在自然環境下生長的荔枝果皮多是紅綠相間，選擇紅色部分較多，紅中帶綠的果實成熟度和新鮮度最好。

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荔枝外表紅中帶綠代表新鮮和成熟。（photo-ac）

2. 荔枝形狀呈尖頭

果實的形狀愈飽滿圓潤，果核也會愈大；假如果實呈尖頭，果核小，果肉比例高，味道也會較甜。

荔枝呈尖頭，果核小，果肉較多較甜。（abhinav-f9XKpoOeDuo＠unsplash）

3. 荔枝果柄完整

蟲子多數藏身於荔枝果柄的附近，因此觀察果柄是揀荔枝的關鍵。果柄完整、沒有蟲眼和黑色屑物，就代表果實完整，沒有蟲子率先鑽進去。而果實向內凹的話，味道也會較香甜。

想看有沒有蟲，必須看果蒂和果蒂附近有沒有異常。（photo-ac)

4. 荔枝皮刺扎手

愈新鮮的荔枝，外皮的尖刺較硬實、有彈性，皮刺亦會較扎手。假如捏下去又軟又虛，就不是新鮮的荔枝了。

愈新鮮的荔枝，外皮的尖刺較彈性。（photo-ac)

「小茉莉美食記」亦有介紹2個荔枝保存的方法：

荔枝保存方法

1. 水中保存法

此方法只適合存放少量荔枝，並要在1至2天內吃完。先把荔枝放入水中，加入一勺食鹽，浸泡10分鐘，再用清水洗淨。把洗好的荔枝放入清水中，可加一些冰塊或放入冰袋中，讓荔枝存放在低溫環境中，保留營養及保持新鮮。

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2. 冷藏保存法

把一顆顆荔枝連果蒂剪下來，在鹽水中浸泡10分鐘，再沖水洗淨。用毛巾把荔枝表面瀝乾水分，放入保鮮袋，壓走空氣放入雪櫃，大約可儲存10天左右。